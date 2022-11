PODCAST - Fabienne Gardon du Cercle Molière, la plus ancienne troupe de théâtre amateur de France

loading

En novembre 1922, quelques étudiants du lycée Masséna, fous de théâtre, ont l'idée de créer une petite

Comédie Française sauce Niçoise. Ils l’ont appelé le Cercle Molière.

100 ans après, le Cercle Molière existe encore et occupe une place importante dans le paysage culturel Niçois. Le Cercle Molière aujourd’hui a joué plus de 250 auteurs proposé plus de 2.000 représentations !

Pour fêter cet anniversaire, la troupe s’installe du 22 au 27 novembre prochains au Théâtre Francis Gag de Nice. Une semaine durant laquelle est programmée leur création pour le centenaire, L'Impromptu de Versailles de Molière mais également une expo de photos et d'affiches.

