Henry Russell, une histoire à coucher dehors !

Henry Russell, c’est l’alliance parfaite du raffinement et de la rusticité. Aussi à l’aise dans les salons de la bonne société paloise qu’au sommet du Vignemale en pleine tempête. Surtout, le comte Russell-Killough est un authentique amoureux des Pyrénées qu’il a su parfaitement décrire dans ses écrits et qu’il a littéralement marqué de son empreinte - ses grottes sont toujours visibles aujourd’hui. Né en 1834, Henry Russell parcourt le monde pendant plusieurs années, rejoignant notamment la Chine de manière clandestine par le désert de Gobi avant d’être contraint de rebrousser chemin… Doué d’une solide constitution et mu par une insatiable soif de découverte, il inspire notamment l’écrivain Jules Verne qu’il côtoie au sein de la Société française de géographie.

"Un original qui cultivait son originalité"

Pour Monique Dollin du Fresnel interviewée dans cet épisode, c’est « l’oncle Henry » - elle est en fait son arrière-petite-nièce. Elle ne l’a connu qu’au travers du récit familial d’abord, puis de ses recherches documentaires pour l’écriture de la biographie intitulée Henry Russell (1834-1909), une vie pour les Pyrénées (éditions Sud-Ouest). « C’était un original qui savait qu’il était original, résume-t-elle, et qui entretenait son originalité ! »

Henry Russell - Collection particulière - Monique Dollin du Fresnel

Après ses pérégrinations autour du globe, Henry Russell devient une figure incontournable du « Pyrénéisme ». On lui attribue une trentaine de premières ascensions durant la seconde partie du XIXe siècle, dont celle du Petit Nethou (3.205 mètres) côté espagnol, rebaptisé depuis « Pic Russell » en l’honneur du comte. Mais c’est surtout sur le Vignemale, le plus haut pic des Pyrénées françaises (3.298 mètres) que Henry Russell va s’illustrer. En avance sur les pratiques de l’époque, il en réalise la première hivernale dès 1869 en compagnie des guides Henri et Hyppolite Passet.

Sac de couchage en peau d'agneau

Henry Russell photographié par Maurice Meys dans son sac de couchage en peau d’agneau - Collection particulière - Monique Dollin du Fresnel

Grand amateur de musique, c’est aussi un amoureux du grand air qui a fait du bivouac en montagne un véritable art de vivre. Son sac de couchage en peau d’agneau, dont la forme comprenant une capuche ressemble aux modèles actuels, est conservé au Musée pyrénéen à Lourdes. Henry Russell en parle comme de son "ami", son "protecteur", son "sauveur", et même son "médecin" : « grâce à lui, écrit-il, jamais je n’ai été malade sur les montagnes depuis que j’ai appris à m’endormir sous les étoiles dans les régions les plus glaciales des Pyrénées. » Mais les années passant, Henry Russell aspire à un peu plus de confort lors de ses longs séjours en altitude : c’est ainsi qu’il fait creuser plusieurs grottes dans les flancs du Vignemale, dont certaines à plus de 3.000 mètres d’altitude. Le comte y reçoit ses invités et on y entonne des chants pyrénéens comme « Se canto »… Au Vignemale, Henry Russell est chez lui. À tel point que le préfet lui octroiera une concession de 99 ans sur la montagne. Sommet compris !

Henry Russell accueillant Henri Béraldi devant l’une de ses grottes - Collection particulière - Monique Dollin du Fresnel

