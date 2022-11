PODCAST - Vivez les moments forts des Rencontres du cinéma de montagne du 8 au 12 novembre

C'est l'un des plus grands festivals d'aventure en Europe. Comme chaque année, les amateurs d'altitude ont rendez-vous au Palais des Sports de Grenoble pour les Rencontres du cinéma de montagne. La 24e édition se tient du mardi 8 novembre au samedi 12 novembre 2022. 24 films ont été sélectionnés.

Un jour, un film

Pour la première fois cette année, France Bleu Isère vous propose de retrouver chaque jour des invités qui interviendront le soir même sur la scène du Palais des sports. L'occasion pour nous de mettre un coup de projecteur chaque jour sur un film et ses protagonistes. Le podcast "Cinémontagne" par France Bleu Isère sera mis en ligne sur notre site internet dès 18 heures .

Des détenus au mont Blanc

Ce mardi, nous suivrons par exemple le parcours de trois détenus qui vont tenter l'ascension du mont Blanc dans le cadre d'un programme de réinsertion. Les réalisateurs Clément Chauveau et Fabien Douillard ont raconté cette histoire dans un très beau documentaire intitulé "Vertiges, un pas vers la liberté" projeté le soir au Palais des Sports.

Dans le podcast Cinémontagne, nous donnerons la parole à Michel, un ancien détenu qui a participé à l'aventure, ainsi qu'à Bastien, guide pour l'association "En passant pour la montagne".

Un sac de 4 kilos pour un voyage de 1.300 km !

Mercredi, délaissant la haute-altitude, nous irons 1.000 mètres sous terre pour parler du Spéléo Secours Isère qui vient de fêter ses 50 ans et que le festival met à l'honneur en projetant le film "Gaïa, solidarité des profondeurs". Dans cette épisode nous serons notamment avec France Rocourt, médecin et figure incontournable du secours en montagne en Isère.

Gaïa, solidarité des profondeur - Bertrand Rocourt

Le lendemain jeudi 10 novembre, nous ferons la connaissance de Jérémy Bigé, jeune explorateur grenoblois qui a traversé les Balkans seul et avec un sac à dos de 4 kilos pour tout viatique ! Son film "Sur le fil des Balkans" a été sélectionné aux Rencontres du cinéma de montagne.

Vendredi 11 novembre, nous nous intéresserons à la problématique environnementale avec un film diffusé l'après-midi, à 14 heures, à la Maison de la Montagne de Grenoble. "L'or blanc des Alpes" évoque notamment la pollution aux plastiques que l'on retrouve... dans l'eau des glaciers! Jean-Baptiste Bosson, glaciologue, et Mathieu Navillod, skieur professionnel, seront les invités du podcast Cinémontagne ce vendredi pour évoquer à la fois l'importance des glaciers dans nos vies, et l'impact des loisirs sur le changement climatique.

Les 3 faces Nord mythiques des Alpes

Enfin le samedi 12 novembre, nous ferons la part belle au grand alpinisme, dans la plus pure tradition des exploits en haute-montagne.

Benjamin Védrines et Sébastien Ratel viendront nous raconter leur enchainement : en l'espace d'un mois et en plein cœur de l'hiver, en compagnie de leur camarade Léo Billon, ils ont gravi trois voies directes extrêmement difficiles dans les trois faces Nord mythiques des Alpes : les Grandes Jorasses (4.208 mètres), le Cervin (4.478 mètres), et l'Eiger (3.970 mètres). Une immersion dans la très haute difficulté que nous partagerons avec le réalisateur Christophe Raylat.

Le podcast Cinémontagne par France Bleu Isère sera mis en ligne tous les jours à 18 heures, du 8 au 12 novembre. Et vous pourrez bien sûr le réécouter en replay comme bon vous semble! Par ailleurs vous trouverez le programme complet des Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble en cliquant sur ce lien.