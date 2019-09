Poète public à Montpellier : "Donnez moi un thème, je vous écris un poème"

Montpellier, France

Peut-être avez-vous déjà eu cette envie d'écrire un poème à une personne aimée, sans vous en sentir capable... Lui a une solution pour vous: Mathieu Gabard est poète public à Montpellier. Il s'installe régulièrement sur les marchés, aux Arceaux, à Antigone, parfois sur la place de la Comédie, où il écrit sur demande.

Inspiré de ce que les gens ne disent pas

Assis sur un tabouret devant une petite table ronde entre les étales, il affiche une petite pancarte où l'on peut lire "Poète public, donnez moi un thème je vous écris un poème". Il est écrivain, acteur et aime visiblement mettre un peu de poésie dans le quotidien des autres . "Le thème peut-être un mot, plusieurs mots, une pensée, une question ou une image. Et à partir de ça, j'écris le poème inspiré du thème mais aussi de _ce que je vois dans les gens_, ce qu'ils ne disent pas".

Un poème improvisé

Ce texte, il l'improvise parfois en cinq minutes. Si le temps lui est donné, il peut y réfléchir plus longtemps... une demi-heure par exemple pour un poème, qui excèdera rarement un recto de papier à lettre.

L'amour et la licorne

Quant aux thèmes les plus demandés, c'est la licorne pour les enfants... "je suis devenu un expert en licorne", sourit Mathieu Gabard. Et pour les adultes, l'amour évidemment. "Pour ceux qui ont du mal à _exprimer leurs sentiments_. Une jeune femme est venue me voir, son amoureux était à Hong Kong et elle avait besoin de lui communiquer quelque chose de l'ordre de l'amour. Je lui écris quelque chose et elle a pleuré en me disant : "Enfin! J'ai pu exprimer ça"..."

Que toute personne qui a envie d'un poème, puisse avoir un poème

Une action presque militante de sa part. "Ce sont les gens qui décident ce qu'ils me donnent. Même si c'est 10 centimes, vous pouvez me les donner, je veux vraiment que toute personne qui a envie d'un poème, puisse avoir un poème".