Poitiers à l'heure du festival Conte en fête du 17 au 24 juillet

C'est un festival qui devrait ravir petits et grands qui s'ouvre à compter de ce samedi 17 juillet à Poitiers et Ligugé : le festival Conte en fête organisé par le collectif du même nom. La 11e édition emmènera le public à travers des balades gesticulées, des contes en forêts et une nocturne au parc

C'est une idée de sortie idéale pour les familles qui restent dans le Poitou cette semaine : le festival Conte en fête se tient du 17 au 24 juillet à Poitiers et Ligugé. Pour cette 11ème édition, covid oblige, il y aura une jauge limitée, et il faudra du coup s'inscrire par mail ou par téléphone avant. Plusieurs rendez-vous au programme : certains gratuits comme la balade contée à Ligugé le dimanche 18 à 17 heures. Ce sera dans le Bois de Givray. Et d'autres payants comme la conférence gesticulée au jardin des plantes de Poitiers ce samedi à 21 heures, la journée des enfants aux Prés-Mignons ce mercredi 21 juillet dès 10 heures, ou cette balade à la lueur des lanternes et des bougies au Parc de la Roseraie le 24 à 21h30. Tarifs : de 5 à 10 euros environ. Et gratuit pour les moins de 11ans.

L'art d'embarquer l'autre dans un monde imaginaire

Chaque fois, le public est pris par la main, embarqué par un ou plusieurs conteurs du collectif Conte en fête. Des conteurs amateurs -mais aussi professionnels pendant le festival-, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, avec tous, pour seul point commun d'utiliser leur voix comme vecteur créatif. Fred Garcia fait partie de ce collectif. Il a 53 ans et il aime ce contact avec le public.

"Ce qui me plait dans l'art du conte c'est le fait qu'un seul homme puisse embarquer les gens dans un univers imaginaire rien que par sa voix".

Ses contes, il les choisit lui-même, il faut qu'il ait une affinité avec ce qu'il raconte. Il s'inspire de ce qui se transmet dans les autres régions et pays du globe et parfois de la réalité qui l'entoure pour créer ses propres histoires. Il aime aussi sortir du conte pour interpeller le public ou répondre aux questions des enfants.

"Ce qui est drôle c'est de trouver un moyen de retomber sur ses pieds après la question ou l'intervention d'un enfant".

Mais ce qu'il affectionne par dessus tout, c'est de surprendre les petits et les grands avec une chute inattendue. Car les contes ont toujours une chute, et pas forcément que morale.