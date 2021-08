Poitiers : à la découverte du palais des ducs d'Aquitaine

Au coin de la place Alphonse Lepetit, il est familier aux pictaviens : le palais des ducs d'Aquitaine. Ancien palais de justice, il est ouvert au public depuis 2019. Pour faire découvrir ce "nouveau" lieu culturel, la communauté urbaine de Poitiers organise des visites tout l'été.

Pour accueillir les visiteurs : l'impressionnante salle des pas perdus (50 mètres de long). Mais la nouveauté, c'est de pouvoir accéder à la tour Maubergeon, construite au 14ème siècle par le duc de Berry. Une salle voûtée d'ogives avec des vitraux colorés. "Avant les châteaux étaient assez sombre et froids" explique Noëlle, la guide-conférencière. "Mais là apparaît le souci du confort et on veut laisser entrer la lumière."

Les trois cheminées monumentales de la salle des pas perdus, construites à l'apogée de l'art gothique (14ème siècle). © Radio France - Solène Gardré

Le palais est aussi un lieu de vie, rappelle le médiateur Vincent : "Dans la salle des pas perdus, les gens peuvent venir se reposer ou travailler grâce au WiFi. Il y a même des associations d'étudiants qui font leurs réunions ici !"

Le palais des ducs d'Aquitaine est accessible gratuitement et ouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures. Les visites guidées sont payantes et à réserver au 06 75 32 16 64.