Poitiers, France

Selon les spectacles, l'Arena Futuroscope de Poitiers (Vienne) pourra accueillir entre 1.000 et 6.000 places dont 4.000 assises. Poitiers n'aura toujours pas la capacité d'accueillir les Rolling Stones ou encore U2 mais espère bien, voir venir des artistes de renom et figurer sur les affiches de tournée.

45 dates par an seront proposées à l'Arena Futuroscope

La programmation sera essentiellement artistique : une trentaine de dates sera ainsi proposée chaque année sauf l'été et une quinzaine de rendez-vous sportifs complèteront l'offre proposée aux poitevins. Poitiers pourra ainsi accueillir de grandes compétitions de basket, de tennis, de hockey et pourquoi pas d'équitation.

Une salle située à quelques pas du Futuroscope

L'Arena sera située à 300 mètres des caisses du Futuroscope et l'architecture sera en harmonie avec le parc de l'images. La volonté est aussi de proposer une tarification raisonnable pour en faire profiter un maximum de monde assure Bruno Belin, le président du conseil départemental de la Vienne, à l'initiative du projet.

Un investissement de 30 millions d'euros pour l'Arena Futuroscope

Le coût total annoncé de ce nouvel équipement est de 30 millions d'euros dont un tiers assuré par le Conseil départemental. Grand Poitiers, la Région et l'Etat via le centre national pour le développement du sport mettront aussi la main au porte feuille. Les élus assurent des retombées sur l'économie locale dès le début des travaux. Le chantier devrait démarrer janvier 2020 et devrait durer 15 mois . "Un pari fou" assure le commanditaire mais l'objectif de la majorité départementale est une livraison pour la fin de son mandat et avant les élections du printemps 2021.