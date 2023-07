Poitiers : Chantal et Didier, les deux pédalos mascottes de l'îlot Tison pour naviguer sur le Clain l'été

Vous avez peut-être déjà aperçu un flamant rose, et même une licorne sur le Clain à Poitiers ! Ces drôles de pédalos sont loués par "Tex équipement". Tout l'été, au départ de la guinguette Pictave à l'îlot Tison, l'entreprise propose en plus du canoë, kayak et paddle, des balades à bord de ces embarcations.

"On a réservé Chantal". Alexandre, sa compagne Isabelle, et sa fille Clarisse, ont eu le coup de foudre pour la licorne pédalo. "Elle est magnifique", sourit le Poitevin. "Je ne savais pas qu'une licorne pouvait flotter", renchérit la petite fille. Ses pieds atteignent tout juste les pédales, mais la licorne file à toute vitesse sur le Clain.

Il est possible de rallier Saint-Benoît et Ligugé depuis l'îlot Tison par le Clain. © Radio France - Irène Prigent

Les adultes profitent du paysage. " Il y a des endroits où on ne peut pas accéder depuis la rive. Ce sont des chemins ou des propriétés privés. On voit les choses différemment du Clain", explique Alexandre. Il est possible de rallier Saint-Benoît et Ligugé depuis l'îlot Tison, par le Clain. Sur son parcours, la petite famille croise un flamant rose, Didier, l'autre pédalo mascotte de l'îlot Tison, loué par Tex'.

Quatre personnes maximum peuvent monter sur Didier, le flamant rose. © Radio France - Irène Prigent

Julien Moreau-Bouty est responsable de la location. "Didier, cela fait quatre ans qu'on l'a. Et Chantal, cela fait deux ans. Les gens aiment beaucoup. Quand les gens nous appellent, ils disent qu'ils veulent réserver Didier ou Chantal. Les gens les connaissent bien. Et quand on se déplace sur des événements, on nous demande d'emmener avec nous nos mascottes".

Pour naviguer à bord de Chantal ou Didier, il faut compter 30 euros l'heure de pédalo. Il est possible de réserver les pédalos directement en ligne . Tex' a aussi une base à Niort, Ligugé et à La Rochelle, mais c'est seulement à Poitiers que les pédalos sont en forme d'animaux. Quatre personnes maximum peuvent monter à bord.