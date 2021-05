Poitiers l'été : des animations éparpillées dans toute la ville, y compris le feu du 14 juillet

Eclater la programmation et les événements dans tout Poitiers : c'est le credo cette année pour l'été à Poitiers. La ville a choisi une nouvelle formule, pour permettre à toute la population d'en profiter et afin d'être paré sur le plan sanitaire.

Éparpiller les animations, concerts, spectacles dans tout Poitiers : c'est l'objectif de la ville pour cet été. Alors qu'il reste encore de nombreuses inconnues sur les conditions d'organisation sur le plan sanitaire, la municipalité préfère limiter les risques en misant sur des espaces extérieurs et répartis dans toute la ville pour organiser près d'une centaine d'événements.

Irriguer les différents quartiers

"Notre priorité, c'est de _permettre à chaque Poitevine et Poitevin d'avoir une proposition culturelle de qualité près de chez soi_, et on avance évidemment en fonction des contraintes sanitaires qui évoluent de jour en jour, indique Charles Reverchon-Billot, adjoint aux Espaces publics. On a préféré éclater un certain nombre d'événements dans les quartiers." C'est à partir du vendredi 18 juin que les festivités doivent commencer à travers différents quartiers, entre la Fête de la musique, les Journées nationales de l'architecture, le lancement des préfigurations urbaines du quartier du Palais et l'événement Céramique à Poitiers (place Leclerc).

Les mois de juillet et août seront rythmés par les Jeudis de l'été, inaugurés l'an dernier et reconduits en 2021. Huit concerts sont ainsi prévus dans des quartiers différents, avec une carte blanche laissée aux maisons de quartier pour assurer les premières parties. C'est Malik Djoudi, Poitevin nommé en 2020 aux Victoires de la musique, qui ouvrira le bal le 1er juillet, au parc de Bourgogne (Les Couronneries). Il s'agit d'un des trois événements pour lesquels il faudra réserver sa place en amont et dont l'entrée sera soumise à un pass sanitaire.

Le concert d'Ibrahim Maalouf le vendredi 16 juillet (au parc de Blossac ou au stade Rébeilleau selon les autorisations d'accueillir 5.000 personnes debout ou assises) sera également un temps fort de la programmation. C'est avec Toma Sidibé et Ciac Boum, des artistes Poitevins, que l'été à Poitiers se terminera le jeudi 26 août, au théâtre de verdure du parc de Blossac.

10 feux d'artifices le 14 juillet

La semaine du 14 juillet est aussi adaptée de façon à éviter de trop gros attroupements. Le jeudi 15, la compagnie Carabosse va investir l'ilot Tison et les bords de Clain avec des installations de feu : des volontaires sont d'ailleurs recherchés pour aider à les installer.

Quant à la fête nationale, plutôt qu'un seul feu d'artifice, 10 seront tirés de différents quartiers de la ville. "Ce sera un seul feu d'artifice tiré de 10 quartiers de la ville, au même moment, explique Valérie Bourrée, responsable du pôle événements et manifestations publiques. C'est une organisation inédite. _Ils seront visibles par le plus grand nombre, sans se déplacer, depuis sa fenêtre_."

Un choix fait pour s'assurer du maintien de l'événement quelques soient les conditions sanitaires à cette date, car il avait fallu l'annuler l'an dernier. "Ce sera dix grands feux, on a fait le choix de réduire leur durée à une dizaine de minutes, précise Charles Reverchon-Billot. On a travaillé avec le prestataire pour que le territoire soit bien maillé, on pourra en voir plusieurs à la fois depuis certains endroits."

Des conditions sanitaires à préciser

Pas certain que la ville dévoile les lieux de tirs des feux d'artifices avant le soir du 14 juillet. L'objectif est d'éviter les rassemblements dans des parcs ou jardins à proximité. Les détails doivent encore être réglés avec la préfecture lors d'une réunion le 9 juin. Ce sera aussi aux autorités de dire si les trois grands concerts pourront se tenir debout ou assis. En extérieur, et sans scène couverte, ils pourraient être annulés et reprogrammés l'année suivante en cas de pluie.

"On prépare le scénario du pire, et on enlèvera des contraintes si on le peut, explique adjoint aux Espaces publics._On travaille chaque fois pour les temps forts sur les deux scénarios, debout ou assis_. Aujourd'hui, les préconisations du ministère de la Culture nous permettent d'organiser ces événements." Reste à préciser les protocoles et l'organisation pour certains, notamment la Fête de la musique, le 21 juin, dont les modalités ne sont pas encore tranchées.