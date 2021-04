Poitiers : Le succès inédit avec les confinements de la maison d'édition de jeux de société poitevine Libellud

De plus en plus de Français se tournent vers les jeux de sociétés pour occuper leurs journées confinées. Un phénomène qui profite à la maison d'édition de jeux de société Libellud qui connaît un grand succès depuis un an et a touché un nouveau public.

Une petite partie et puis au lit ! C'est une tendance suivie par de plus en plus de Français depuis le début du premier confinement, celle des jeux de société. Les joueurs sont de plus en plus nombreux. Une très bonne nouvelle pour la maison d'édition de jeux de société poitevine, Libellud.

Un jeu de société permet d'aller dans beaucoup d'univers différents sans bouger de chez soi

Depuis le début du premier confinement, le marché du jeux de société a augmenté de 11%. Une tendance qui se confirme chez Libellud selon Dorine Metral Charvet responsable de la communication. "C'est vraiment quelque qui est venu dans de nouvelles familles. Les gens se sont retrouvés chez eux, à devoir trouver des activités pour eux et leurs enfants, pas forcément devant des écrans. C'est vraiment ce besoin aussi de s'évader car jouer à un jeu de société permet d'aller dans beaucoup d'univers différents sans bouger de chez soi."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

7 millions de boites vendues pour Dixit

Le marché des jeux de société est en effet de plus en plus large. C'est aussi la raison du succès chez Libellub. L'entreprise poitevine compte une dizaine de jeux, de toute sorte. "Il y a des nouveaux jeux, certains qui peuvent être très stratégiques, des jeux qui peuvent être plus "d'ambiance". Il y a aussi tout une gamme de jeux pour jouer seul, en jouant avec une intelligence artificielle ou en battant un score", détaille l'employée de Libellud.

Les jeux s'adaptent aussi aux nouvelles habitudes des Français selon elle. "Il y a beaucoup de jeux qui sortent où en 5 minutes on a compris les règles, on peut jouer, la partie est finie en 30 minutes et je pense que c'est vraiment ça qui peut plaire aux gens."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le plus gros succès chez Libellud c'est bien sûr le jeux Dixit. C'est même désormais un incontournable des jeux de société en France et à l'international. 7 millions de boites vendues dans le monde dans plus de 40 langues.

Pour vous offrir un jeu de Libellud comptez entre 12 et une centaine d'euros. "En moyenne avec une trentaine d'euros vous aurez un beau jeu pour toute la famille", promet Dorine Metral Charvet.