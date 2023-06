Poitiers : les 250.000 euros de la Fondation du Patrimoine vont sauver les peintures de Notre-Dame-la-Grande

Une dotation bienvenue d'autant que c'est la ville de Poitiers qui est propriétaire de l'église, et non l'État comme c'est le cas pour les cathédrales explique Clémence Pourroy.

Une dotation de 250.000€ pour l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers , sur un chantier qui s'élève à 6 millions et demi d'euros n'est paradoxalement pas une goutte d'eau dans l'océan. "C'est significatif à deux raisons" explique Clémence Pourroy, conseillère municipale en charge du patrimoine, qui accueille l'aide de la Fondation du Patrimoine à bras ouverts. Au lendemain de la remise officielle de ce chèque mercredi 31 mai, l'élue est l'invitée de France Bleu Poitou.

ⓘ Publicité

loading

Financer la restauration des peintures

Le chef d'œuvre de l'art roman est le bâtiment le plus visité de la Vienne, mais il risque de subir des dégâts irréversibles si rien n'est fait. (Illustration) © Radio France - Stéphane Garcia

"C'est pour sauver les peintures du cœur de l'église", un bijou de l'art roman , qui risque de totalement disparaître si rien n'est fait . Les 250.000€ de la Fondation du Patrimoine couvre intégralement le prix de la restauration de cette œuvre de près d'un millénaire. L'organisme va également accompagner la ville à trouver des mécènes , indispensables pour financer le chantier qui s'élève à six millions et demi d'euros.

La ville de Poitiers consacre 2,5 millions d'euros

"Les églises qui ont été construites avant la loi de 1905 [sur la séparation de l'Église et de l'État NDLR] sont propriétés des communes contrairement aux cathédrales qui sont propriétés de l'État" explique l'élue en charge du patrimoine. La ville de Poitiers va donc mettre deux millions et demi d'euros pour rénover l'édifice, mais tous les soutiens seront importants : le département, la région vont être sollicités, et l'État aussi, à auteur de 30 à 40% puisque l'église Notre-Dame-la-Grande est classée monument historique.