A Poitiers, où sont passés les chasseurs de Pokémon ?

L'été dernier, ils étaient plus de 28 millions dans le monde à y jouer quotidiennement, enquête sur un phénomène qui s'essouffle dans le Poitou !

L'application semble être passée de mode. Exemple avec ce restaurant près du Palais de Justice de Poitiers qui était un lieu stratégique situé entre deux points pour capturer des Pokemon mais aujourd'hui les joueurs se font rares en terrasse selon Alexis, apprenti à la Gazette "on repère deux ou trois personnes sur leur téléphone mais c'est tout, il n'y a plus grand monde qui vient pour le phénomène Pokémon Go, ça ne marche plus comme avant". Drôles de conséquences, la vente des accessoires de téléphone comme les batteries nomades ont pris un sérieux coup, il s'en vend beaucoup moins.

Même les abords des édifices religieux étaient pris d'assaut par les chasseurs de Pokémon ! © Maxppp - vincent Hulin

Mais Pokemon Go n'est pas tombé aux oubliettes pour tout le monde, reste les inconditionnels comme Camille qui continue à y jouer "J'ai eu une grosse période où j'ai arrêté et là depuis peu j'ai recommencé avec les nouvelles mises à jour, comme il y a plus d’événements, c'est plus intéressant, ça donne plus envie de s'y remettre". Théo s'est lassé, "faut marcher, marcher, c'est lassant à force !"

De son côté, Niantic, le créateur de l'application prévoit d'ailleurs un nouvel événement dans quelques jours.