Poitiers se qualifie pour les 1/2 finales de la Coupe d'Europe de volley

Par Vincent Hulin , France Bleu Poitou

Après avoir été sèchement battu au match aller en Israël, le stade poitevin volley beach à non seulement remporté le match retour 3 sets à 1 mais en plus à gagné le golden set et se qualifie pour les 1/2 finales de la Challenge Cup.