Poitiers se vend dans les TGV !

La SNCF va distribuer pendant un mois (du 15 mars au 15 avril) un "City-Guide" intitulé "Emmenez-moi à Poitiers par TGV" pour les voyageurs de 1ère classe !

Après des villes comme Paris, Lille, Bordeaux, Barcelone ou encore Genève (entre autres), Poitiers est donc la 15ème cité a être mise à l'honneur par ce mini-guide. Distribué à des milliers d'exemplaires dans tous les TGV circulant en France, il fait la promotion de la cité pictave avec un plan, des photos, des bonnes adresses, des idées de sorties pour donner envie aux visiteurs de découvrir Poitiers.

l'essentiel en quelques pages © Radio France - vincent Hulin

C'est un petit magazine tout en couleurs, avec des photos et un grand plan du centre ville à déplier à l'intérieur. En quelques rubriques il doit donner envie aux amoureux des voyages de venir séjourner dans le Poitou. Pour ce faire la SNCF a laissé carte blanche à Yann Chevallier. Le Directeur du Confort Moderne y donne ses adresses pour sortir, visiter, boire un verre, déjeuner, ses coups de cœurs et ses petites habitudes. Rien d'exceptionnel pour ce mini guide, on parle du musée Ste Croix, du Futuroscope, mais aussi du TAP ou du biblio café. Il faut surtout y voir l'opportunité de s'offrir un joli coup de pub à pas cher pour la ville à trois mois de l'ouverture de la fameuse ligne grande vitesse qui va mettre Poitiers à une heure et quart de Paris pour les futurs trajets les plus rapides et à 1 heure de Bordeaux.