Poitiers, France

La défaite contre Rennes (vendredi dernier) est déjà loin pour Poitiers. Le Stade se sait très attendu ce mardi par son public avec la réception de Tourcoing dans le cadre de la coupe de France et la possibilité de décrocher un billet pour la finale (la dernière du club dans cette compétition remonte en 2003).

Un match à vivre dès 19h15 en direct sur France Bleu Poitou © Radio France - France Bleu

"Quand on en est là..." Brice Donat

L'entraîneur poitevin Brice Donat veut un chaudron Lawson-Body encore plus incandescent qu'à l'accoutumée : "Je compte sur une mobilisation générale des Poitevins. La salle doit être archi-comble. Cela fait trois semaines, un mois qu'on a ce match dans la tête. Être dans le dernier carré, c'est bien, mais quand on en est là... Il faut tout faire pour gagner".

Une première finale

Le libero poitevin Frédéric Barais sait l'attente du public autour de ce match : "Tout le monde en parle car dans le sport de haut-niveau, notamment en volley, c'est de plus en plus dur d'aller chercher des titres. Tours et Paris ont souvent glané les trophées ces dernières années... Le chemin est court mais la route est longue. A nous de déjà gagner cette première "finale" contre Tourcoing".

Revanche à prendre

Gaël Tranchot ne jouera pas. Le central poitevin souffre d'une fracture au pouce. Mais il sera à 300% derrière ses coéquipiers : "C'est une revanche à prendre parce que le match retour en championnat, ça ne s'était pas très bien passé pour nous. Il faut gagner cette fois, pour le club, pour nous, car ce n'est pas sûr qu'on connaisse tous des finales".