Poitiers : vieilles de 600 ans, les portes de l'église Sainte-Radegonde sont restaurées

Cet été, l'église Sainte-Radegonde de Poitiers à le droit à un petit coup de jeune. Ses deux portes latérales, parmi les plus vieilles de la ville, sont en pleine restauration dans une entreprise de Fontaine-le-Comte.

Ce sont deux des plus vieilles portes de la ville de Poitiers. Les portes latérales de l'église Sainte-Radegonde datent du XVème siècle et, depuis deux semaines, elles sont en pleine restauration dans une menuiserie spécialisée de Fontaine-le-Comte, "Les Métiers du Bois". L'opération doit durer jusqu'à la fin du mois de septembre. "Il faut compter entre 150 et 200 heures de travail, explique Cédric Roth-Meyer, chargé d'affaires dans l'entreprise. Et tout est fait en concertation avec un archéologue, un architecte du patrimoine et la Direction Régionale des Affaires Culturelles".

Yves Raimbault en train de brosser l'un des portes de l'église Sainte-Radegonde. © Radio France - Fanny Bouvard

Hautes de trois mètres et demi, les portes vont être brossées, dépoussiérées. Les morceaux de chêne les plus abîmées vont être changés, découpés sur mesure puis vieillis. C'est Yves Raimbault qui va s'occuper de cette opération, quasiment seul. "L'objectif, c'est qu'on ne voit absolument pas la différence entre l'ancien et le nouveau, explique le menuisier, ébéniste. Un novice ne doit y voir que du feu". Et c'est déjà ce qu'il a fait il y a sept ans quand il a restauré la porte principale de l'église. "Pour moi, c'est un honneur de travailler sur ces portes, reprendre ce qu'on fait les anciens", sourit Yves.

Détail de la serrurerie de l'une de porte de l'église. © Radio France - Fanny Bouvard

Les portes devraient être réinstallées à la fin du mois de septembre dans l'église Sainte-Radegonde. L'opération aura coûté au total 62.000 euros, financés par la mairie de Poitiers et l'Etat.