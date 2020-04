Poitou-Charentes : et si vous participiez à un concours littéraire pour confinés ?

Avec le confinement, vous restez des heures et des heures à la maison. Et si vous mettiez à profit ce temps pour écrire un peu. Une association picto-charentaise vous propose de participer à un concours littéraire pour confinés. Les meilleurs écrits seront publiés à la rentrée. On vous guide.