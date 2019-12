Pôle St Jacques à Besançon: le projet de grande bibliothèque dévoilé

Besançon, France

Les élus du conseil de communauté de Grand Besançon Métropole ont adopté ce lundi le choix de Pascale Guédot, une architecte parisienne, pour diriger la construction de la grande bibliothèque universitaire et d'agglomération du grand Besançon. Ils ont approuvé dans la foulée la signature prochaine du marché de maîtrise d'oeuvre, qui marque le démarrage concret du projet. Les débats ont duré 1 heure 45, avec de nombreuses questions sur les risques de dépassement budgétaire, les frais de fonctionnement et l'efficacité énergétique du bâtiment, mais au final le projet a été adopté à l'unanimité moins une voix, l'abstention de Philippe Mougin, élu Les Patriotes.

La grande bibliothèque sera implantée sur la partie de l'ancien hôpital St Jacques qui donne sur Chamars, avenue du 8 mai 1945, dans le prolongement du bâtiment du XVIIe siècle qui fait l'angle de la rue de l'Orme de Chamars. Le site regroupera, sur près de 10.500 mètres carrés de surface utile, la bibliothèque universitaire de lettres et sciences humaines de la rue Mégevand, la médiathèque Pierre Bayle et la bibliothèque d’étude et de conservation située rue de la bibliothèque. Ce regroupement en un seul lieu d'une bibliothèque universitaire et d'une bibliothèque d'agglomération constitue une première en France. Le bâtiment dans son ensemble aura une capacité d'accueil de 1700 places.

Laiton, pierre de Besançon et bois clair

Le bâtiment de quatre niveaux intégrera dans son volume l'aile St Bernard de l'ancien hôpital, via une vaste verrière. Les façades seront constituées de fines lames verticales en laiton, le socle de la bibliothèque sera quant à lui en pierre jaune et bleue, caractéristique de la ville. Le bois clair sera le matériau principal de l'aménagement intérieur, ainsi que la pierre aux étages inférieurs. L'entrée du public se fera depuis un parvis en partie couvert de 500 mètres carrés, en retrait de l'avenue du 8 mai 1945. La bibliothèque abritera, outre les services de prêt et de lecture, un lieu d'exposition, des espaces de travail mutualisés, et un café.

Une vue du hall central de la future grande bibliothèque - © RSI Studio.

C'est en fait l'outsider qui a remporté le concours d'architecture. Sur 137 candidats au départ, quatre projets devaient concourir en finale, un cinquième, celui de Pascale Guédot, a été repêché in extremis, et c'est ce dernier qui a finalement fait la différence devant le jury. Pascale Guédot a déjà conçu plusieurs médiathèques en France, elle a été en 2010 la première femme à obtenir l'Equerre d'Argent, le plus prestigieux prix d'architecture français, justement pour une médiathèque, celle d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais le projet de St Jacques, par sa taille et son budget, sera d'une bien autre ampleur. La lauréate parisienne travaillera en collaboration avec le cabinet d'architecture bisontin Amiot-Lombard.

Le projet, d'un montant total estimé à 59 millions d'euros, est cofinancé par Grand Besançon Métropole (29,5 millions d'€), la Région Bourgogne-Franche-Comté (11,8 millions d'€), l'Etat (près de 11 millions d'€), l'Université de Franche-Comté (6 millions d'€) et l'Union Européenne (840 000 €). La démolition des bâtiments existants devrait démarrer en avril 2020, et les travaux de construction proprement dits en mars 2022, pour une ouverture au public prévue au premier trimestre 2025.