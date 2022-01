"Polnarêve" : Michel Polnareff annonce un show immersif à Paris au Palace

Les fans de Michel Polnareff sont aux anges. Le chanteur a annoncé dimanche qu'il allait donner un "show immersif" du 5 mai 2022 au 1er mars 2023 à Paris. Il aura lieu au Théâtre le Palace. Cette série de concerts immersifs est intitulée : "Polnarêve". Sur les réseaux sociaux, l'artiste a dévoilé quelques visuels dont l'affiche du spectacle avec ses célèbres lunettes devant un fond cosmique et champêtre.

On ne sait pas grand-chose sur ce concept de show immersif qui devrait flirter avec la réalité virtuelle ou augmentée, images de synthèse ou hologrammes.

"L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales", précise un communiqué du Palace.

"Durant la journée, pendant la semaine, il y aura une exposition autour de l'univers de Michel Polnareff, et à partir du 5 mai, les vendredis et samedis soir, il y aura quelques concerts immersifs, en 360°", a précisé à l'AFP Hazis Vardar, directeur du Palace.

"On sait juste que ce sera un spectacle d'avant-garde, un concert du monde d'après mais, pour l'heure, on n'en sait pas plus, il pourrait y avoir des soirs en sa présence, des soirs sans, on parle d'une formule piano-voix, pour l'instant, dans un décor immersif, je n'ai pas toutes les réponses", a-t-il ajouté.