Pomme, Grand Corps Malade, Vianney, Jean-Louis Aubert et bien d'autres à l'affiche du Plan B de Brive Festival

Il n'y aura pas de Brive Festival cette année à cause du covid mais un plan B. B comme Brive. Les organisateurs du festival briviste ont décidé de proposer cette année au lieu de la formule habituelle sur la place de la Guierle, impossible à conserver avec les règles sanitaires, une version différente avec surtout un nouveau lieu qui a été dévoilé ce jeudi. Ce sera au parc des Trois Provinces du 22 au 25 juillet.

Deux fois plus d'espace pour deux fois moins de monde

Une immense tribune à gradins sera installée. Elle pourra accueillir 5000 personnes assises. "Il y aura deux types de places, explique Stéphane Canarias, le directeur de Brive Festival. Des places assises devant la scène sur un parterre de chaises et puis un grand gradin derrière avec toute la visibilité nécessaire pour assister aux concerts de façon très proche". Partout, sur la tribune, devant la scène et dans le village du festival, tout sera fait pour respecter les règles de distanciation requises. Il faut dire que ce site des Trois Provinces est beaucoup plus grand que celui de la Guierle. "Habituellement on accueille chaque soir 9000 personnes sur deux hectares, lorsqu'on est en centre ville à Brive. Là il y aura un peu plus de 5000 personnes sur 4 hectares et demi".

Le meilleur de la scène française

Quant à la programmation, au risque, s'excuse-t-il, de paraître "présomptueux" Stéphane Canarias assure qu'il s'agit de "l'une des plus belles affiches des festivals français de l'été". 13 artistes se succéderont durant les quatre soirées du festival. Certains étaient prévus dans la configuration initiale, comme Jean-Louis Aubert, Suzanne, Catherine Ringer ou Vianney. D'autres se sont rajoutés. C'est le cas de Grand Corps Malade et de Pomme, tous deux auréolés de leur Victoire de la musique, Claudio Capéo, Hoshi seront également de la partie. Seul regret de Stéphane Canarias, l'absence des rappeurs initialement prévus tels Nekfeu, dont les places s'arrachaient avant l'annulation de la formule initiale de Brive Festival. La billetterie de ce Plan B est d'ores et déjà ouverte. Il faut faire vite : il n'y a que 20 000 places à vendre. C'est la moitié par rapport aux années normales.

