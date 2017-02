Pont-Aven : le musée fait carton plein pendant les vacances

Qui dit vacances scolaires dit recherche d'activité pour occuper les enfants. De nombreux parents et grand-parents ont donc opté pour le musée de Pont-Aven, qui a rouvert ses portes il y a tout juste un an. Et malgré le beau temps à l'extérieur, le musée, ça plait même aux plus jeunes.

Ouvert tous les jours pendant les vacances, le musée attire énormément de visiteurs, et notamment des familles. Parents et grand-parents sont nombreux à y accompagner leurs petits-enfants.

"On essaye de varier les activités mais les activités culturelles, c'est presque obligatoire pendant les vacances. Au moins une ou deux", Marie-Paule, maman de deux filles.

Objectif : les occuper tout en leur faisant découvrir l'Art et la peinture. "C'est très important pour le développement des enfants, leur montrer autre chose et leur faire voir également la richesse du patrimoine de la région", assure Morgane, une maman venue avec ses trois enfants.

Dans la salle de l'exposition temporaire, les visiteurs, adultes comme enfants, peuvent profiter de tablettes interactives pour découvrir les tableaux - Pascal Gérard - DR

Un musée ludique pour les plus petits

Surtout que le musée se veut accessible à tous, même aux plus petits. Une bonne chose selon cette grand-mère en visite avec ses deux petits-enfants : "Même s'ils sont encore un peu jeunes pour s'intéresser aux tableaux, ils ont beaucoup aimé les choses ludiques, le film ou encore la possibilité de peindre". Des tablettes interactives sont également proposées, tout comme des panneaux explicatifs avec questions et devinettes. Des ateliers dédiés aux enfants, les Petits Créateurs, ont même lieu tous les mercredi après-midi, à partir de 4 ans.

J'aime bien ce tableau, on dirait qu'il est fait avec plein de confettis, ça fait comme de la mosaïque", Enora, 9 ans

Du coup, les enfants profitent bien de la visite. Et beaucoup sont tombés sous le charme des tableaux. Comme Louisa, 10 ans : "j'aime bien les musées de peinture, surtout que là, ce sont des peintres beaucoup célèbres" ou encore Valentin, 11 ans, qui "préfère les tableaux qui ont l'air compliqué. Ça se voit que les peintres ont passé du temps à le faire".

Le musée de Pont-Aven est ouvert de 10h à 18h tous les jours durant les vacances scolaires, toutes zones confondues. Et n'hésitez pas à y aller en famille, l'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.