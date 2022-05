Pont de l'Ascension : beaucoup de touristes attendus à Sarlat pour les Journées du terroir

Les rues de Sarlat vont être bondées en ce week-end prolongé. La ville du Périgord noir attend beaucoup de visiteurs, notamment pour profiter des Journées du terroir. Sur deux jours, ce jeudi et ce vendredi, des dizaines de producteurs installent leurs stand dans le centre historique pour faire goûter la gastronomie locale et proposer des ateliers pratiques et ludiques pour petits et grands. "On a été surpris par le nombre de visiteurs", sourit Katia Veyret, la directrice adjointe de l'office de tourisme de Sarlat, qui était l'invité de France Bleu Périgord ce jeudi. Le taux de réservations dépasse les 80% pour ce week-end de l'Ascension.

Taux de réservations de 80%

Le canard, le miel, le cabécou, toute l'identité gastronomique du Périgord est mise à l'honneur pendant deux jours, avec des animations pratiques toute la journée. Vous pourrez par exemple vous entrainer à découper le canard ou à cuisiner une tarte à la noix. "On est sur une manifestation à visée touristique, on a beaucoup de visiteurs qui découvrent complètement la gastronomie locale et le patrimoine", explique la directrice adjointe.

Et ce bon premier long week-end de la saison laisse présager un très bon été. "On va avoir beaucoup de visiteurs étrangers, des habitants du Pays-Bas, des Anglais, des Espagnols et même des Italiens" prédit Katia Veyret. La directrice adjointe est confiante, même face à la hausse des prix. "On sent que les visiteurs ont envie de profiter, on ne remarque pas d'effet de l'inflation, de la hausse du prix du carburant", précise-t-elle.