Pont-à-Mousson : le Grand Bleu reste interdit à la baignade jusqu'à la fin de l'été

La baignade reste interdite jusqu'à la fin de l'été au Grand Bleu, à Pont-à-Mousson, malgré plusieurs traitements visant à réduire le taux de bactéries issues des algues dans le plan d'eau.

La mairie de Pont-à-Mousson a tout tenté : l'arrachage à la racine des algues, le traitement de l'eau par différents moyens, les murs anti-algues... mais rien n'y a fait : le plan d'eau du Grand Bleu restera interdit à la baignade toute la fin de l'été. Fin juillet 2017, des prélèvements avaient révélé un taux anormalement haut de cyanobactéries, qui dégagent des toxines, dans l'eau. Dangereuses pour l'homme, elles avaient justifié la fermeture de la baignade. Le problème n'est pas nouveau, il est récurrent depuis plusieurs années dans la plupart des plans d'eau du Grand Est

Pas de remède miracle

Plusieurs tentatives visant à éradiquer les algues ont été lancées par la mairie de Pont-à-Mousson, qui a finit fin août par jeter l'éponge. Si les premiers résultats d'un traitement de l'eau initié début août étaient plutôt encourageants, il n'aura finalement rien donné. "Pour celui qui trouve une solution, c'est le jackpot. Nous on a vraiment cherché, même en dehors de nos frontières, mais rien convient" se désole Jean Claude Wagner, adjoint aux Sports à la mairie de Pont-à-Mousson. La sécheresse n'a pas améliorée la situation, puisqu'elle a provoqué une baisse du niveau d'eau au Grand Bleu, ce qui a favorisé une pousse plus active des algues (elles se sont retrouvées plus proches des rayons du soleil).

Les plus jeunes peuvent barboter dans ces petites structures gonflables. © Radio France - Manon Klein

Des activités pour pallier à l'interdiction

Les abords du plan d'eau du Grand Bleu restent ouverts au public. Des animations pour les enfants sont proposées, afin de pallier à l'interdiction de baignade. Des structures gonflables en plastic, tapissées d'un fond d'eau, permettent aux plus jeunes de se rafraîchir. Un trampoline et un ring de boxe accueillent petits et grands. Les animations restent en place jusqu'au 31 août 2017.