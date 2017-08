A Pont-à-Mousson les bikers sont de sortie pour le Crazy American Week-End

Sortez les blousons de cuirs : les motards investissent l'île d'Esch de Pont-à-Mousson. Ces passionnés de vieilles voitures américaines et de mécaniques se rassemblent du 26 au 27 août pour le Crazy American Week-End. Au programme : concerts de rock et concours de bras-de-fer tatoués.

Rock and roll et moteurs à plein tube : pas de doute, les bikers du Crazy American Week-End sont bien là. Comme chaque année depuis neuf ans, ils se sont donnés rendez-vous à l'île d'Esch de Pont-à-Mousson ce week-end du 26 au 27 août pour partager leur passion : celle des grosses motos et des vieilles voitures américaines. Ici, on ne parle que d'Harley, de Ford ou de Chevrolet en terme d'initiés.

Pour entrer au Crazy American Week-end il faut payer 4 euros. © Radio France - Marie Roussel

Fred et Stéphane sont venus avec leur vieux modèles "une grosse folie, ça nous a gratté il y a longtemps", plaisantent-ils. Ces deux amis sont des passionnés des Etats-Unis et de mécanique. "On est amateurs de tout ce qui est années 50 : autos, motos, musiques, juke-box, mobiliers, immobiliers..."

Pourquoi cette passion ? Y'a en a qui se passionnent pour les boîtes de camemberts ou les petits pois : chacun son truc", Fred.

Près de 400 vieilles voitures sont exposées tout au long du week-end. © Radio France - Marie Roussel

Tous ne sont pas allés aux Etats-Unis traverser la route 66 mais ils cultivent le même mythe, cette nostalgie d'une Amérique perdue des années 50. "C'est un art de vivre, c'est la force tranquille !", s'extasient-ils.

Le reportage au Crazy American Week-end. Copier

Et cette Amérique des années 2017, est-ce qu'elle leur fait aussi rêver ? "Ce n'est plus aussi glorieux, concède Patrick avec sa coupe mulet et ses chaussures de cow-boy. Ils sont comme nous, ils ont leurs soucis, et faut faire avec. Un nouveau président, des réformes..." Pour Marcel non plus ce n'est plus ce que c'était :

Les veilles voitures, on en voit plus tellement là-bas. Il y en même qui ont des voitures plus petites", déclare Marcel horrifié.

Ce week-end plus de 5 000 visiteurs sont attendus.