Pont-Scorff : une pièce de théâtre pour interroger notre rapport à la langue bretonne

Plus de 25 heures de témoignages ont été enregistrées. Le théâtre Le Strapontin à Pont-Scorff et Teatr Piba à Brest s'associent et montent une pièce pour faire un état des lieux de la langue bretonne. Les comédiens amateurs ont commencé les répétitions ce samedi 15 et dimanche 16 janvier.

"Mes parents ne parlaient pas le breton. En vieillissant, je voulais me rapprocher de mes racines et les comprendre." Éric est un comédien non professionnel. Ils sont une dizaine à s'être lancés dans les répétitions de la pièce "Elle se niche où la langue ?", programmée au mois de mai au théâtre Le Strapontin à Pont-Scorff, dans le Morbihan.

Des témoignages de personnes âgées, d'écoliers, de clients de café...

De septembre à décembre, les habitants de Pont-Scorff et des communes environnantes ont pris un micro et sont allés interroger des jeunes, des résidents d'un Ehpad ou encore des clients d'un café. Les élèves de l'école primaire bilingue de Pont-Scorff ont également participé. L'objectif était de rassembler des témoignages sur notre rapport à la langue bretonne. "Nous avons des témoignages assez émouvants de gens qui n'ont pas parlé la langue, à qui on ne l'a pas transmise. Et pourtant, ils nous disent qu'elle est là, encore très présente dans leur imaginaire, dans leur façon de raconter le monde", explique Thomas Cloarec, metteur en scène et directeur artistique du Teatr Piba à Brest.

Le directeur artistique du Teatr Piba à Brest, Thomas Cloarec, est également le metteur en scène de la pièce. © Radio France - Maxime Glorieux

Au total, plus de 25 heures de témoignages ont été collectées. Ce dispositif a été piloté par l’auteure et réalisatrice Marie Guérin et l’artiste Laurent Scavennec. "C'était important pour nous que les habitants soient associés le plus possible au projet, à toutes les étapes donc, autant à la collecte de paroles qu'à l'écriture", ajoute Thomas Cloarec. Une dizaine de comédiens ont désormais rendez-vous une fois par mois jusqu'au mois de mai, lors des week-end de répétitions.

Sur scène, une fausse émission de radio

Le résultat prendra la forme d'une pièce radiophonique à la fin du mois de mai : comme une émission de radio, "avec la participation du public. On invitera sur le plateau des spécialistes, des invités pour témoigner de leur rapport à la langue." Les témoignages seront incarnés par les comédiens, rejoints bientôt par des professionnels. Le metteur en scène recherche toujours des participants pour les ateliers de préparation aux spectacles, gratuits (inscription : accueil@lestrapontin.fr) . Il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue bretonne.