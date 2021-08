Pontivy : le bagad ravi de retrouver le Festival interceltique de Lorient, "le rendez-vous sacré des bagadoù"

Après une annulation en 2020 à cause de la crise sanitaire, le Festival interceltique de Lorient a bien lieu du 6 au 15 août. Il n'y aura pas de championnat des bagadoù cette année mais un grand concert, ce qui ne gâche pas le plaisir des musiciens du bagad de Pontivy dans le Morbihan.

"Lorient, c'est quand même le rendez-vous sacré de l'été pour tous les bagadoù. Donc ça fait énormément de plaisir d'y retourner, j'espère que ce sera un grand moment", confie Eflamm Louis, président du Kerlenn Pondy depuis 3 ans et sonneur de bombarde au sein du bagad de Pontivy (Morbihan). Le Festival interceltique de Lorient est bien de retour cette année, après une annulation en 2020 à cause de la crise du coronavirus. Pour la 50e édition de l’événement, il y aura tout de même quelques changements en raison du contexte sanitaire. Il n'y aura pas de déambulation en ville ni de grande parade en extérieur. Les concerts auront lieu sur trois sites : le stade du Moustoir, l’espace Marine et la scène Bretagne derrière le palais des congrès. Le pass sanitaire est par ailleurs obligatoire.

Il n'y aura pas non plus de championnat des bagadoù pour la deuxième année consécutive. Le bagad de Pontivy avait terminé en 3e position en 2019. Mais les musiciens ne sont pas pour autant déçus. "Je ne suis pas sûr que ça aurait été très sain de se jeter tout de suite "dans la gueule du loup". Je pense que tout le monde avait besoin de reprendre le rythme tranquillement, chacun à sa manière après la période compliquée du coronavirus donc je pense que c'était une bonne décision de la part de la fédération", estime Eflamm Louis. Un avis partagé par Pierre-Yves, joueur de cornemuse depuis plus de 20 ans. "Pour nous, le Festival interceltique c'est vraiment le moment où nous pouvons retrouver les musiciens des autres groupes. Moi je suis super content de voir les copains de tel ou tel bagad, la compétition est secondaire", explique Pierre-Yves.

Le bagad de Pontivy se produira tout de même sur scène, au stade du Moustoir samedi 7 août. Habituellement, lors du championnat ce sont des suites inédites qui sont présentées au public mais ça ne sera pas le cas cette année, faute de temps de préparation pour le bagad.

Une reprise des répétitions "sportive"

Avant de pouvoir remonter sur scène il a fallu reprendre les répétitions tous ensemble. Comme toutes les activités de groupe, la musique s'est arrêtée pendant les différents confinement. "Ce n'est pas facile de jouer de la cornemuse dans son appartement", raconte Pierre-Yves en souriant. Après des mois sans se voir, ils ont de nouveau pu jouer ensemble à partir du mois de mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La reprise n'a pas été évidente pour tout le monde. "Ce sont quand même des instruments qui sont assez physiques, notamment la bombarde et la cornemuse, ça demande du souffle, des lèvres, une bonne part de l'endurance avait été perdue ! Et puis c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de ressouder le collectif et de relancer une dynamique après toute cette crise", raconte Eflamm Louis, président du Kerlenn Pondy.

Tous veulent avant tout se faire plaisir sur la scène du Festival interceltique de Lorient et retrouver le public. "C'est une superbe chose de retourner à Lorient, ça fait plaisir à tout le monde, ça va permettre de relancer les dynamiques de l'association et j'espère, de repartir de plus belle", conclut Eflamm Louis.