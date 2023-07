Pornic : le club Mickey plage de la Noëveillard est sauvé, les vacances peuvent commencer

Pour un peu, Pornic perdait une partie de son âme cet été. "La plage de la Noëveillard sans son club Mickey, c'est inimaginable". Les parents et les grands-parents ont signé des pétitions cet hiver pour dire tout leur soutien et leur inquiétude. Il faut dire que ce club Mickey existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 1947. Des générations entières s'y sont succédé. Une institution pornicaise donc tout comme son directeur, Charles Gautier, en poste depuis 19 ans, lui-même enfant du club dans les années 1980. "Et c'est un immense soulagement, un immense bonheur que de voir le club ouvert en ce début de saison", explique une grand-mère venue inscrire ses petits-enfants.

Charles Gautier directeur du club depuis 19 ans, pornicais d'origine et de coeur. "C'est un comble, même complet, le club n'est pas rentable" © Radio France - Hélène Roussel

A peine 10 euros de l'heure, le métier-passion a des limites

Ce n'était pas gagné car le club, comme tous les clubs de plage, n'est plus rentable. Il y a l'inflation, le loyer pour occuper la plage, "autour de 600 euros" détaille Charles Gautier. Et également, toutes les normes de sécurité imposées par l'État, tant au niveau du matériel que du personnel. "C'est un comble, on affiche complet avec près d'une centaine d'enfants et on ne peut pas en vivre", dénonce le directeur, enfant de ce club avant d'en devenir le gérant.

Charles Gautier est un "vrai saisonnier", pisteur-secouriste en montagne l'hiver et sur la plage de Pornic de mai à septembre. "Je fais 14.000 euros de chiffres d'affaires, mais il faut enlever la redevance et je ne compte pas le logement ou le stockage pour le matériel. C'est un métier-passion, mais il y a des limites".

La Bonbonnière, le bar-buvette sur la plage avec ses cabines juste à côté du club. "Les recettes de la restauration et du bar vont nous permettre de faire perdurer le club Mickey" © Radio France - Hélène Roussel

Le quadragénaire s'interrompt : "Louise, va mettre un tee-shirt et un foulard, le soleil tape dur ! Et non les filles, pas de paddle ce midi, c'est trop tard. En fin d'après-midi si vous voulez". Un savant mélange de douceur et d'autorité. Les enfants apprécient autant les jeux de ballons, la piscine et les trampolines que la personnalité du directeur. Des enfants qui viennent de Paris, Lyon ou Nantes, "tous les étés, on se retrouve chez Charles".

Le maire soulagé lui aussi

Charles Gautier a donc menacé de mettre la clé sous la porte à moins de pouvoir diversifier ses activités. Il s'est porté candidat à la reprise de la Bonbonnière, un bar-buvette avec ses cabines de plage situé juste à côté du club. La mairie n'a pas répondu tout de suite. "Il y a des règles à respecter", souligne Jean-Michel Brard, le maire de Pornic.

"Un appel d'offres pour les sous-concessions de plages était en cours, ce sont des délégations de service public qui courent sur six ans, je ne pouvais pas m'exprimer le temps des négociations, mais je me suis battu pour garder notre club historique et je suis ravi aujourd'hui". Charles Gautier a donc remporté l'appel d'offres, "c'était le plus solide".

La Bonbonnière "c'est là que je venais acheter mes bonbons quand j'étais gosse!" Charles Gautier, le nouveau propriétaire © Radio France - Hélène Roussel

Le snack-bar doit permettre d'engranger les recettes et donc de faire perdurer le club Mickey. "C'est notre pari et on y croit dur comme fer", sourit le Pornicais d'origine et de cœur. "Et dire que la Bonbonnière, c'est là où j'achetais mes bonbons quand j'étais gosse". La boucle est bouclée.