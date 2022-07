Pornichet : le camping "Bel Air" accueille les premiers juillettistes de la saison

C'est les vacances et quoi de mieux que de partir en camping pour recharger les batteries ! Chez nous, en Loire-Atlantique, on compte 144 établissements, et un peu moins de 400 en Vendée. A Pornichet, le camping quatre étoiles "Bel Air" accueille chaque été près de 1500 vacanciers. Cette semaine, les premiers campeurs du mois de juillet sont venus poser leurs valises.

Installation le matin, piscine l'après-midi

Sabrina ouvre grand les portes de son bungalow. Sur la table, une salade de riz et de la crème solaire. Elle vient d'arriver avec son conjoint Yann et leurs trois filles, Axelle, Juline et Eloane. La petite famille originaire de Guémené-Penfao séjourne ici pour une semaine. "Aujourd'hui, c'est installation et vérification des courses, résume Sabrina. Cet après-midi, on ira à la piscine et on découvrira le camping."

En pleine saison, le camping peut accueillir jusqu'à 1500 vacanciers © Radio France - Léonie Cornet

Dans le bungalow d'à côté, ça chahute à l'heure du déjeuner. La famille qui l'occupe vient de Palaiseau, dans l'Essonne, en région parisienne. "Il y a plein d'activités dans le camping, surtout de quoi occuper les enfants, se réjouit Marie-Agnès, retraitée, que tout le monde appelle affectueusement "Yaya". On est très contents qu'ils puissent prendre l'air et qu'on soient un peu tranquilles."

Un camping déjà presque plein

Le programme des enfants est clair : plage, piscine, pétanque. Mattéo, 9 ans, a déjà sorti son ballon. "On va soit jouer avec les parents, soit trouver des copains ici" confie-t-il.

Pendant que les enfants jouent déjà dehors, les parents continuent de décharger le coffre de la voiture. D'autres ont du mal à trouver une place pour garer la caravane. Il faut dire que le camping est presque plein. Adrien Laleine est le directeur de l'établissement, il est heureux de revoir ses clients estivaux. "Nous sommes un camping très familial, à deux pas de la mer. Il nous reste encore quelques réservations, alors n'hésitez pas à réserver votre séjour, lâche-t-il en souriant. En espérant que la météo soit bonne jusqu'à fin août".

Météo France annonce effectivement du beau temps, en tout cas dans les prochains jours. Les températures avoisineront les 30 degrés à Pornichet. De quoi passer beaucoup de temps à la plage, ou dans la piscine du camping.