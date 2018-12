Pornichet : une eau à 12 degrés pour le bain de Noël des Canards givrés

Pornichet, France

Il est 15 heures quand un troupeau de baigneurs en maillot de bain et bonnet de Père Noël sur la tête s'élance en courant sur la plage au son des cornemuses. Arrivés à l'eau, les techniques divergent. Il y a ceux qui se jettent directement, ceux qui vont progressivement. L'air est à 13°, la mer à 12°. A peine rentrée, Victoria ressort. Géraldine et Fred, qui tentent l'expérience pour la première fois résistent quelques minutes . La force du groupe fait que même les plus frileux ont le courage d'y aller. Hélène et Nathalie parlent d'expérience jubilatoire, de bien-être quand on sort. Ceux qui restent le plus longtemps dans l'eau ce sont les Canards Givrés qui se baignent tous les dimanches en hiver, ils sont restés un quart d'heure .

L'eau était à 12 degrés © Radio France - Anne Patinec

Après la baignade, un vin chaud était offert © Radio France - Anne Patinec

Et pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience un bain de Nouvel an est organisé le 1er janvier à Saint Gilles Croix de Vie à 15h30.