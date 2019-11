Porspoder - Menton : la diagonale du fou

Au moment de prendre le départ du marathon Nice - Cannes ce dimanche, le trailer Guillaume Charbonneau aura déjà 1500 km dans les jambes. Soit la distance qu'il vient de parcourir depuis le 9 octobre entre Porspoder et Menton, les deux communes les plus éloignées de France à vol d'oiseau. Rencontre.

"Oui il est un peu imprévisible" confirme sa femme Heidi, qui a rejoint son mari ultra-trailer sur la fin du parcours, avec ses deux enfants. "C'est un grand malade," confirme le fiston Teïva. "Un marathon déjà c'est bien mais là c'est énorme." La petite famille est descendue de Bourgogne pour assister à la dernière étape d'un exploit qui semble un peu fou en effet. Avec son dossard 308 Guillaume Charbonneau est au départ du marathon Nice-Cannes ce dimanche, après avoir déjà parcouru l'équivalent de 35 marathons en un peu plus de trois semaines.

J'ai vu plus de vaches que d'habitants

Parti de Porposder, dans le Finistère, le 9 octobre, il est arrivé ce samedi à Menton pour relier les deux communes les plus éloignées de France à vol d'oiseau. "Il y a 1 083 kilomètres à vol d'oiseau, mais comme je ne suis pas un oiseau j'ai dû trouver des chemins de traverse et en comptant le marathon Nice-Cannes, j'aurai parcouru 1 500 kilomètres," confirme Guillaume Charbonneau, qui a alterné la marche et la course depuis le 9 octobre.

Guillaume Charbonneau a photographié la France tout au long de son parcours et publié quelques clichés sur sa page Facebook - Guillaume Charbonneau

Une traversée sans assistance médicale ni matérielle. Il a dormi chez l'habitant et soigné seul une double périostite aux tibias. Le Bourguignon, commerçant pendant plus de 15 ans, a surtout été marqué par la ruralité de notre pays. "J'ai croisé beaucoup plus de vaches que d'habitants. C'est vrai que j'ai été surprise de traverser des territoires sans aucun commerce, ni pharmacie."

On ne se lance pas assez de défi aujourd'hui

Lui qui est en pleine reconversion professionnelle, pour devenir éducateur sportif, veut se servir de cet exploit pour montrer que le mental n'a de limites que celles qu'on lui fixe. "On ne se lance pas assez de défi aujourd'hui. On est trop attentiste. Il faut aller au-devant des choses. J'aime casser les barrières et les freins que j'ai tendance à me mettre parfois." Avec une vingtaine de marathons officiels à son actif et des courses mythiques comme le Marathon des Sables, la Diagonale des fous ou le Grand Raid du Morbihan, Guillaume est en tout cas en passe de boucler un sacré exploit. "Oui c'est la diagonale d'un fou".