VIDEO - Port-Camargue, le plus grand port de plaisance d'Europe fête ses 50 ans

Le Grau-du-Roi, France

Port-Camargue a 50 ans ! C'est en 1969 en effet que démarre la construction du port de plaisance du Grau-du-Roi dans le cadre de la "mission Racine". Un chantier gigantesque qui va durer jusqu'en 1985. C'est aujourd'hui le plus grand port de plaisance d'Europe, le deuxième au monde après San Diego aux Etats-Unis. 5000 bateaux y sont amarrés à l'année. Leurs propriétaires viennent évidemment de la région mais aussi de toute la France et de l'Europe entière. C'est Jean Balladur, qui a conçu la Grande-Motte, qui en est l'architecte. Il s'inspire de ce qu'il a vu en Floride : des marinas orientées côté mer où on peut amarrer son bateau devant sa terrasse. " Il a une idée de génie détaille Bernard Suzzarini, qui est resté à la capitainerie de Port Camargue pendant 45 ans. Sous les marinas, il a mis des buses pour permettre à l'eau de circuler dans les bassins. Il crée aussi un chenal sud qui permet de faire le lien avec les zones humides de la Camargue gardoise. "

Le Gard oublié au départ par la "mission Racine"

A la fin des années 60, le Grau-du-Roi est un port de pêche de 2500 habitants. Un port menacé d'ensablement. C'est grâce à l'intervention de deux responsables de la Chambre de commerce de Nîmes, passionnés de voile, que le projet de Port-Camargue (Port-Espiguette au départ) est lancé dans le cadre de la "mission Racine", chargée de l'aménagement du littoral languedocien. Une digue est construite en 1968. Suivent les bassins, les pontons, les marinas en 1969. La capitainerie elle, est construite en 1974. Le chantier s'achève en 1985.

8 millions d'euros de chiffres d'affaire

Port-Camargue est aujourd'hui géré par une Régie autonome. 46 personnes y travaillent. Il génère 8 millions d'euros de chiffres d'affaire. "C'est vrai que c'est un outil économique très important. Il s'est développé aussi bien vis-à-vis de l'industrie nautique, l'entretien, la construction, la vente et maintenant, il se développe énormément sur ce qu'on appelle les loisirs nautiques."

Plusieurs constructions labellisées "Patrimoine du XXe siècle"

Port-Camargue est devenu aujourd'hui un quartier à part entière du Grau-du-Roi. S'y retrouvent des passionnés de voile et de mer. Pour les mordus, c'est en effet le point de départ idéal pour sillonner la Méditerranée. Le point maritime de convergence entre le Nord et le Sud de l'Europe. Comme la Grande-Motte, toute proche, plusieurs de ses bâtiments ont été labellisés "Patrimoine du XXe siècle" : la Capitainerie, l'ensemble urbain du quai d'honneur et l'îlot de marinas "Les Camarguaises". "Jean Balladur a travaillé avec des sculpteurs avec lesquels il avait déjà collaboré à la Grande Motte, comme Michèle Goalard et Albert Marchais qui a réalisé la statue de "L'homme-oiseau" près de la capitainerie."

Pour découvrir ou redécouvrir les étapes de la création de Port-Camargue et les constructions marquantes , un circuit explicatif a été mis en place.

De nombreuses animations sont également organisées pour le 50e anniversaire les 1er et 2 juin.

Bernard Suzzarini, plus de 45 ans à la capitainerie de Port-Camargue © Radio France - Sylvie Duchesne

Une vue sur une marina de Port- Camargue © Radio France - Sylvie Duchesne

Une forêt de mâts © Radio France - Sylvie Duchesne

Le jardin des sculptures © Radio France - Sylvie Duchesne

"L'homme-oiseau", une sculpture d'Albert Marchais © Radio France - Sylvie Duchesne

Un petit air de la Grande-Motte sur le quai d'honneur de Port-Camargue © Radio France - Sylvie Duchesne