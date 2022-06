Port-Saint-Père : deux nouveaux éléphants à "Planète sauvage"

Wankie, femelle de 41 ans, pesant trois tonnes et Afrique, mâle de 38 ans pesant près de six tonnes et mesurant plus de trois mètres sont arrivés à Planète sauvage en provenance d'un zoo de Belgique

Deux nouveaux pensionnaires sont arrivés à Planète sauvage, deux éléphants arrivés en provenance d'un autre parc animalier, Monde sauvage situé à à Aywaille, dans la province de Liège, en Belgique. Wankie est une femelle de 41 ans, pesant trois tonnes et Afrique un mâle de 38 ans pesant 5.6 tonnes et mesurant plus de trois mètres de haut. Afrique est l’un des plus grands et gros éléphants en parcs zoologiques Européens. "Leur différence de taille est flagrante" précise le communiqué envoyé par le parc.

Une arrivée soigneusement préparée

CL'arrivée des deux éléphants a été minutieusement préparée par les soigneurs de Planète sauvage. Certains d'entre eux se sont rendus en Belgique pour que Wankie et Afrique fassent leur connaissance et s'habituent à eux. Et un soigneur du parc belge connaissant déjà bien ces deux éléphants est venu en Loire-Atlantique "pour leur assurer la meilleure adaptation avec les équipes".

Un dispositif exceptionnel pour le transfert des deux animaux

Le transfert a été réalisé par la société EKIPA, spécialisée dans le transport d’éléphants et équipée d’un important matériel nécessaire à leur sécurité et leur bien-être. "Ces déplacements très impressionnants ont nécessité la présence d’une grue pour le déchargement des animaux, réalisé par une entreprise spécialisée lors de leur arrivée au sein de Planète Sauvage" précise encore le parc.

Regardez l'arrivée des deux éléphants à Planète sauvage :

Les deux éléphants ont très vite pris possession des lieux. Regardez leur première sortie :

Le parc abrite plus de 1100 animaux de 120 espèces différentes sur quelques 85 hectares de nature.