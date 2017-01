Port-Vendres va accueillir le tournage d’une grosse comédie française

Les Chevaliers du Fiel ont choisi Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) pour tourner un long-métrage sur leur thème favori : les employés municipaux.

Port-Vendres va accueillir en mai et juin prochain le tournage du nouveau film des Chevaliers du Fiel, "Les municipaux". Le long-métrage est directement inspiré des deux personnages qui font le succès des humoristes depuis plusieurs années sur France Bleu.

Ce sont 70 personnes - des acteurs et des techniciens - qui vont investir la commune de la Côte Vermeille pendant plus de 2 mois, qu'il va falloir loger et nourrir. Les retombées économiques sont évaluées à un million d’euros pour la ville.

Pourquoi Port-Vendres ? Il se trouve que Eric Carrière, l'un des Chevaliers du Fiel, y passe presque toute ses vacances. Passionné de plaisance, il y possède un voilier depuis 10 ans, et il s'est lié d'amitié avec de nombreux Port-Vendrais.

Seul regret pour les habitants du Pays Catalan : la commune sera rebaptisée pour le film. Ce ne sera pas Port-Vendres, mais Port-Roussillon