Portes ouvertes ce dimanche à l'Envol des Pionniers, le récent musée de l'aéropostale à Toulouse

Le musée est situé à Toulouse Montaudran, d’où sont partis en 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale.

Toulouse, France

Ouvert depuis un an tout juste, à côté de la Halle de la Machine dans le quartier en construction de Montaudran, le musée de l'aéropostale se veut un lieu historique des débuts de l’aventure aéropostale et même de l’aviation commerciale, dédié à la création des Lignes Latécoère et Aéropostale puis à la naissance d’Air France. Pour son premier anniversaire, le musée ouvre ses portes gratuitement ce dimanche et propose plusieurs nouveautés.

Près de 40.000 personnes sont venues à l'Envol des Pionniers cette année. © Radio France - Stéphanie Mora

Une notoriété à construire

Depuis son ouverture le 20 décembre 2018, le musée revendique 40.000 entrées, ce qui le situe parmi les "petits" sites culturels toulousains comme le Musée Saint-Raymond (autour de 50.000 visiteurs annuels), le Château d'eau (autour de 30.000) ou le musée de l'Affiche (autour de 17.000).

On est sur une phase de lancement, on se projette sur les deux-trois prochaines années à 50-60.000 visiteurs. Voilà le gabarit de l'Envol de part sa taille, ses contenus, sa localisation aussi. Ce quartier est en pleine mutation, il était un peu délaissé jusque là et nous aurons le métro à terme (NDLR en 2025) — Jean-Baptiste Desbois, directeur général de l'Envol des Pionniers

Le musée de l'aéropostale compte développer dans les prochaines années notamment son partenariat avec le Rectorat, et les écoles de la région.

Les nouveautés 2020 : un simulateur, un wagon-postal et une nouvelle expo

Dès les vacances de Noël 2019, l’Envol des Pionniers proposera notamment grâce à un simulateur de voler à bord d’un Bréguet XIV, qui fut piloté par les plus grands aviateurs. C'est l'appareil qui assurait au début du XXème siècle, le transport de courrier sur les lignes Latécoère au départ de Toulouse. L'expérience dure 15 minutes. Elle coûtera 5 euros hors portes-ouvertes.

Nouveau à l'Envol des Pionniers, le simulateur de vol! - Envol des Pionniers

Autre nouveauté le wagon postal, avec un authentique ambulant de la fin des années 1920 offert par le musée postal des anciens ambulants de Toulouse (à la gare Raynal). Pendant près d'un siècle, la ligne de chemin de fer entre Paris Austerlitz et Toulouse fut empruntée par des centaines de wagons des PTT. Les lettres étaient triées au cours du voyage en train puis récupérées à l’aube sur le site actuel de L’Envol des Pionniers par les pilotes de La Ligne pour être expédiées en avion en Espagne, en Afrique ou en Amérique latine.

Enfin, la nouvelle exposition temporaire ouvre ses portes jusqu'à la fin de l'été 2020. "Au-delà des limites" ou les exploits de plusieurs personnages emblématiques comme Marcel Moine qui conçut à Montaudran l'hydravion qui réalisa la première traversée postale de l'Atlantique Sud; Marie Marvingt troisième femme pilote au monde dans les années 1900-1910; ou l’ingénieur contemporain Romain Charles qui a participé, pendant 520 jours, au programme expérimental russe Mars 500 qui simulait le voyage aller-retour entre la Terre et Mars.

Habituellement, l'entrée à l'Envol des Pionniers coûte entre 5 et 8 euros, hors animation externe.

