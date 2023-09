Portes ouvertes à la préfecture d'Indre-et-Loire à l'occasion des Journées européennes du patrimoine

Comme souvent lors des Journées européennes du patrimoine, la préfecture d'Indre-et-Loire ouvre ses portes au public pour une visite guidée des lieux. A raison de six visites par jour ce samedi et ce dimanche, c'est environ 450 personnes qui ont ou vont avoir le privilège de découvrir les salons et les jardins de la préfecture dont le préfet (représentant de l'Etat) en est le locataire. Un lieu pris d'assaut par les visiteurs. D'ailleurs, pour ce week-end, les visites ont affiché complet très rapidement.

Un bâtiment qui était un ancien couvent de la visitation

C'est après la Révolution française en 1806 que la préfecture vient s'installer dans cet ancien couvent. La trentaine de visiteurs découvre d'abord un majestueux escalier emprunté par bon nombre de personnalités, L. Gambetta, H. de Balzac, Jean Paul II lors de sa visite en 1996 à Tours, L. Sédar Senghor ou encore Winston Churchill le 13 juin 1940 lorsque Tours a été durant 48h le siège du gouvernement français. De ce passage, il en reste une trace sur un bureau, des cendres de cigare du premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955.

Les restes de la trace des cendres (le petit point noir au centre du bureau) du cigare de W. Churchill le 13 juin 1940 lors de sa visite à la préfecture © Radio France - Jean Lebret

En tout c'est environ 450 personnes qui ont pu déambuler dans les salons de la préfecture d'Indre-et-Loire tout ce week-end à l'occasion des journées européennes du patrimoine.

L'un des salons de la préfecture dont Michel Ramette l'un des anciens de la maison assure les commentaires au public © Radio France - Jean Lebret