Portes ouvertes au Grand Théatre - Opéra de Tours ce samedi, un trésor à découvrir avant grande rénovation

Bâti il y a 151 ans, le Grand Théatre - Opéra de Tours a besoin d'un énorme coup de jeune. Le chantier est estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Il faut prévoir trois ans de travaux, durant lesquels les spectacles seraient délocalisés au palais des congrès de Tours.

ⓘ Publicité

Trois ans de travaux pour presque tout refaire

Il faut notamment adapter le bâtiment aux normes d'aujourd'hui concernant la sécurité ou l'accueil des handicapés. Faire l'isolation extérieure. Changer les 960 sièges. Renforcer la scène qui n'est pas capable de supporter le poids des décors de certaines grosses productions actuelles. Créer des espaces supplémentaires pour les répétitions ou le rangement des décors et des costumes. La liste est loin d'être exhaustive.

Bientôt entièrement classé Monument Historique ?

Mais pour que le chantier puisse débuter en 2025, il faut de l'argent. L'état devrait dire cet été si il accepte, ou non, le classement de l'ensemble du Grand Théatre de Tours au titre des Monuments Historiques (actuellement, seuls quatre espaces sont classés : le grand escalier, la salle de spectacle, le foyer et le péristyle). Demandé en décembre 2021, le classement de l'ensemble du bâtiment permettrait que la moitié de la facture soit financée par le gouvernement. Après les aides de la Région et du Département, la ville pourrait n'avoir que 20% des travaux à payer.

Si vous voulez visiter gratuitement le Grand Théatre - Opéra de Tours et rencontrer les différents corps de métier qui font vivre ce lieu, les portes ouvertes se déroulent de 9H à 17H, ce samedi 6 mai 2023.