Portes ouvertes des ateliers d'artistes : les robots et hommes arbres de Fabrice Maes à Saint-Waast la Vallée

Dans la caverne aux robots installée au fond du jardin, des tous petits personnages réalisés avec des pièces électroniques, mais aussi un chanteur vert à tête de grenouille, à taille d'homme bricolé avec un aspirateur, en passant par des lampes cafetières, nés de l'imagination débordante de Fabrice Maes qui multiplient les univers "science fiction, humour, mystère, contes et légendes".

Depuis 2000, le technicien chez Stellantis à Trith Saint Léger assemble des centaines de personnages avec ce qu'il récupère à la maison, chez les voisins, les amis, et il le jure il récupère _"absolument tout"_et c'est vrai que dans son atelier on trouve de tout et chaque chose est bien rangée

C'est l'art de la récup, c'est pas la déchetterie! tout est bien nettoyé, dérouillé si besoin, et bien rangé après, ça me fait penser à un œil, ça peut faire une tête, c'est pas 3 clous rouillés assemblés avec une pince, c'est pas du tout l'optique on essaie de reconstituer un univers qui me soit propre

Et pas question pour lui de souder ou de coller, tout est assemblé pour rendre encore plus vivantes ses créations

Dès qu'il y a des vis ou des boulons dans l'imaginaire, on voit des articulations, l'esprit robotique est beaucoup plus puissant

Des hommes arbres tout droit sortis des contes et légendes

Et Fabrice a aussi installé un atelier autour d'un arbre dans son jardin, son "atelier d'été"où il réalise ses êtres végétaux à base de branches, de feuilles, de liane, comme le dragon ou l'espiègle.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

L'artiste qui met un point d'honneur à "garder son âme d'enfant" passe des heures dans son atelier, tout l'inspire mais surtout les livres sur les insectes

Au niveau des couleurs, des formes, au niveau des mandibules, c'est vraiment porteur, ya une foule de choses à découvrir

Fabrice qui a converti sa femme à sa passion, elle a désormais son petit coin dans l'atelier pour fabriquer les petits poussins fabriqués avec des balles de golf et qui ont fait l'affiche de la braderie de l'art de Roubaix

Les portes ouvertes chez Fabrice Maes c'est ce samedi et ce dimanche de 14h à 18h, avec des ateliers pour les enfants le matin, sur réservation à fabricemaes59@gmail.com