PORTFOLIO - Retour en images sur le premier match de foot mixte à Reims

Par Marius Delaunay, France Bleu et France Bleu Champagne-Ardenne

Muriel Robin et Brigitte Macron ont donné le coup d'envoi du premier match mixte femmes-hommes entre le Variétés Club de France et les Anciens du Stade de Reims. Une rencontre de gala au stade Auguste-Delaune devant plus de 8.000 spectateurs, avec une victoire 6-2 des Anciens du Stade de Reims.