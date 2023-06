Portiques, policiers... quel dispositif d'accès et de sécurité à l'Armada de Rouen ?

J-1 avant le début officiel de l'Armada de Rouen. Des millions de visiteurs sont attendus sur les quais pendant dix jours. Un million pour le seul 18 juin, jour de la grande parade sur la Seine. Un événement, classé "grand événement national" qu'il faut sécuriser. Le préfet de la Seine-Maritime dévoile ce mercredi 7 juin son plan.

Les accès à l'Armada

Les quais de Rouen, à partir du pont Guillaume le Conquérant, jusqu'à la presqu'île, sont sécurisés. Quatre entrées permettent d'y accéder. Deux sur le pont Guillaume, un rive droite sur le pont Flaubert et un près du 108, siège de la Métropole. Le site sera ouvert de 10h à 2h du matin. La nuit, il sera toujours possible d'y accéder, les entrées seront gardées. Pour éviter des files d'attente qui s'allongent, un dispositif composé de portiques devraient permettre une fouille plus rapide mais sécurisée des visiteurs.

Il est conseillé de venir en transports en commun, puisque l'offre de transport est renforcée pour l'occasion. Si vous venez à Rouen en voiture, en plus de parkings relais en entrée de ville, deux nouveaux parkings sont spécialement prévus : au campus de Mont-Saint-Aignan et au parc des expositions de Petit-Quevilly. 5.000 places en plus promet la préfecture.

Pour les personnes à mobilité réduite, des accès sont prévus sur les deux rives de la Seine, près de l'Armada, sans plus de précision. Pour les vélos, il sera possible de les stationner au niveau du Kindarena ou sous le pont Guillaume le Conquérant, côté sud.

Ce qu'il ne faut pas amener

Certains objets sont interdits sur le site de l'Armada : vélo, trottinette, bagages volumineux, alcool, pyrotechnie, produit chimique ou inflammable ou "tout vêtement ou accessoire susceptible d’entraîner une confusion sur l’appartenance à un service de sécurité ou de secours". Attention, les animaux ne sont pas admis, à l'exception des chiens guides. Les poussettes seront acceptées. Les drones ne sont pas autorisés, il n'est pas possible non plus d'en faire voler un au-dessus de la zone. Seules 10 personnes sont autorisées à en faire voler.

Fermeture du pont Flaubert

Le pont Flaubert sera fermé pour laisser passer des bateaux dans la nuit du 7 au 8 juin, de 21h à 6h. Dans la nuit du 8 au 9 juin, de 21h à 22h puis de 2h15 à 6h. Il se lèvera également le 18 juin entre 7h et 15h au plus tard pour le départ.

Les concert de la Région le soir

Chaque soir, les concerts vont attirer beaucoup de monde. Du lundi au jeudi de 18h à 2h et du vendredi au dimanche de 16h30 à 2h : voici ce qu'écrit la préfecture : "la rue Nansen sera fermée d’un côté à partir de son intersection avec la sortie de l’A150 vers Rouen centre et la bretelle d’accès au pont Flaubert, et de l’autre côté à partir de la rue Amédée-Dormoy et la circulation interdite". La rue Netien sera fermée à partir du rond point de Lillebonne. La sortie du parking des Docks 76 sera aussi empêchée côté rue Netien.

La Grande parade

Un million de personnes sont attendues le 18 juin pour la Grande parade le long de la Seine, sur 120 kilomètres. Les navires partiront entre 8h et 12h30 de Rouen. Des gendarmes seront déployés, avec des hélicoptères qui survoleront la zone. Des drones seront aussi utilisés pour la surveillance.

Le stationnement sera interdit le long de la D982 entre Rouen et Rives-en-Seine. Les ponts de Brotonne, de Tancarville et de Normandie seront interdits au piétons et aux vélos.

Les bacs de Petit-Couronne, La Bouille, Duclair et Mesnil-sous-Jumièges seront interrompus jusqu'à 18h. Les autres bacs de Seine ne feront aucune traversée de toute la journée.

Le nombre de forces de sécurité mobilisées

Pour le bon déroulement de l'Armada, 230 policiers sont mobilisés, 35 gendarmes par jour. Ils sont 900 gendarmes le jour de la Grande parade. 12 démineurs dont 8 plongeurs accompagnés de 3 équipes cynotechniques seront présents, comme 250 pompiers. Il y aura aussi 3 médecins et 5 infirmiers du SAMU de Rouen avec 9 médecins du SAMU du Havre pour la Grande parade.

