PORTRAIT : Freddy, le "Elvis lorrain", rend hommage à son idole

Les fans du monde entier rendent hommage ce mardi à Elvis Presley, 40 ans tout juste après sa mort. Rencontre avec le King lorrain.

Le 16 août 1977, Freddy n'a que sept ans. Alors la mort d'Elvis Presley, il ne s'en souvient pas. Ce n'est que trois ans plus tard, en écoutant les disques de son père, qu'il a sa première révélation. "Ca a été un choc à la fois vocal et physique" se souvient le Lorrain, âgé aujourd'hui de 47 ans.

A l'Opéra de Metz, premier rôle d'Elvis

Alors, progressivement, Freddy commence à imiter sa nouvelle idole. "J'ai commencé par relever les cheveux, me faire une banane" raconte-t-il. "Puis je chantais dans ma chambre, sans jamais penser que je me produirais en spectacle".

Jusqu'à ce jour où Freddy devenu machiniste à l'Opéra de Metz est approché par une compagnie qui cherche un homme pour interpeller Elvis. "J'ai tout de suite dit oui, ils m'ont offert un costume et puis on m'a demandé de chanter pour une autre occasion, et encore une autre".

Suspicious Minds

Depuis, Freddy n'a jamais arrêté : il chante Elvis, il danse Elvis et même, il pense Elvis. "Il m'accompagne tous les jours, je me demande ce qu'aurait fait Elvis dans une telle situation" explique Freddy.

Alors ce mardi, Freddy rend hommage à sa manière et dans l'intimité à son Roi. "Je vais chanter seul chez moi, c'est quelque chose que je préfère vivre seul", confie le Lorrain, en fredonnant l'un de ses titres préférés : Suspicious Minds.