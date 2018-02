Maisons-Alfort, France

Willy Kouyaté et Mathieu Kassovitz, c'est une longue une histoire vieille de 15 ans. A cette époque la mère de Mathieu Kassovitz aide des jeunes de Maisons-Alfort à s’intégrer. "C’était devenu un membre de la famille pour moi" dit Willy. "Avec elle, j’ai appris pleins de choses, elle m’a ouvert à la culture". Un jour, elle lui parle de son fils. "Tu connais Mathieu Kassowitz ?". "Bien sûr, il a fait "La Haine", c’est un emblème".

Le mec (Mathieu Kassowitz), il a un espace de boxe dans sa maison !

15 ans plus tard, pour raisons personnelles, les deux hommes se retrouvent. Rendez-vous est pris chez Mathieu Kassovitz à Vincennes. Là, Willy réalise que l’acteur français est un passionné de boxe. "Le mec il a un espace de boxe, dans sa maison. La plupart des personnes dans le showbiz, ils aiment le foot, j’ai jamais vu un mec comme ça qui kiffe la boxe". Les deux hommes sortent les gans, "je vois qu’il frappe, je réalise qu’il ne fait pas semblant et je lui dis : _je pensais que tu étais "chochottes" et de là, on a commencé à s’entraîner". Plusieurs mois d'entrainement : des footings en forêt de Vincennes, des fractionnés, des ateliers techniques et précis pour une boxe plus mobile et ce, tôt le matin : qu’il pleuve qu’il vente qu’il neige : "Bien sûr, la boxe c’est un sport de crève la dalle"._

Avant de se confronter à un champion du monde, il fallait qu’il fasse ses gammes avec quelqu’un comme moi"

"Sparring" réalisé par Samuel Jouy raconte l’histoire de Steve Landry (interprété par Mathieu Kassovitz). Le rôle de Steve Landry c’est d’entraîner un champion : en l’occurrence, en face de lui, Mathieu Kassowitz a un vrai champion du monde WBA : Souleymane M'Baye. Une fois le film en préparation, "on a donc commencé à travailler plus intensément. Il était déjà en transpiration quand j’arrivais. Avant de se confronter à un champion du monde, il fallait qu’il fasse ses gammes avec quelqu’un comme moi. Parce que Souleymane, quand il t’envoie un direct du gauche, il peut éteindre la lumière en même temps".

Dans la philosophie de la boxe, il n’y a pas de petit boxeurs".

Ce film n’est donc un pas un film sur un grand boxeur mais pour Willy, "dans la philosophie de la boxe, il n’y a pas de petit boxeurs. Même le petit boxeur c’est un grand boxeur. _C’est en ça que dans ce film, ils ont montré le terre à terre du noble art_". Le film est sorti mercredi, Willy, lui, continue de donner des cours, transmettre sa passion aux jeunes. Les entraînements de son club, le "Boxing Club Maisons-Alfort" se déroulent au gymnase Hébert, 79 avenue de la Liberté. 94700 Maisons-Alfort.