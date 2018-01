C'est une belle histoire, un portrait de femme. Justine Gorain est une jeune agricultrice du Calaisis. Elle est championne de course de trot et de basket.

Offekerque, France

c’est à Offekerque entre Calais et Dunkerque, que Justine Gorain a grandi, dans la ferme familiale. Son oncle a repris l’activité d’élevage de chevaux du grand-père ; tandis que son père s’occupe des champs de patates et de betteraves. C’est d’ailleurs avec son père que Justine travaille. Mais, à 27 ans, la jeune femme voudrait s’installer à son compte.

Justine Gorain a remporté 18 courses l'année dernière. © Radio France - Matthieu Darriet

Et Justine est une championne ! Dans un milieu où les femmes sont rares, elle a remporté haut-la-main le championnat de France amateur de trot 2017. Et elle s'est payé le luxe d'une victoire sur le très prestigieux hippodrome de Vincennes, il y a un mois. Les entraîneurs de chevaux lui demandent de driver leurs trotteurs. Elle peut atteler une vingtaine de chevaux différents durant la saison. Mais son chouchou, c’est Valbert de Waldam, un magnifique trotteur de 9 ans, élevé par son oncle.

Championne de trot et de basket

Les chevaux, c’est une passion dévorante pour Justine. C’est beaucoup de temps de déplacement et de dépenses, pour seulement 3 minutes de courses. Et encore quand tout se passe bien, si le cheval se met à galoper au lieu de trotter, c’est l’élimination au bout de dix secondes. Mais cette passion commence à payer, puisque l’année dernière, Justine a gagné 18 courses, contre 5 à 6 les années précédentes.

Cet esprit de compétition lui vient du basket. Elle joue en régional à Marck près de Calais. C’est sa mère, également championne de basket, qui l’a initiée. Quand elle ne peut concilier chevaux et basket, c’est clairement les champs de courses qu’elle choisit. Et ses coéquipières ne lui en tiennent pas rigueur : elles sont ses premières fans. En décembre, pour sa première victoire à Vincennes, elles avaient fait le déplacement en bus pour l’encourager.

Et en plus de son métier d’agricultrice et de sa passion des courses et du basket, Justine est chasseuse de petit gibier. Et elle a un compagnon. On se demande bien comment elle fait !