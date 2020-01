PORTRAIT - Salon du vintage à Rouen : Gigi, "pin-up accomplie"

Rouen, France

Gigi est Pin-up jusqu'au bout des ongles. Dans sa robe bleue à pois blancs, avec son rouge à lèvres vif et ses jolies boucles dans les cheveux, elle semble tout droit sortie des années 1950.

Cette Tréportaise de 33 ans est passionnée par le vintage et n'aurait manqué sous aucun prétexte le salon Back to vintage organisé au parc des expositions de Rouen, du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2020. Elle retrouvera sur place d'autres Pin-up et le comité Miss Pin-up Normandie pour un défilé et un recrutement.

Gigi, de son vrai nom, Sabrina Garra Santamaria - elle a pris ce surnom en référence à Dalida - n'est pas Pin-up uniquement pour les festivals et les défilés. C'est son quotidien.

Une passion qui se transmet de générations en générations

Elle tient cette passion de sa grand-mère, elle-même Pin-up, de son père, mordu de voitures anciennes et de sa mère, fan d'Elvis Presley. Elle est originaire d’Italie et a toujours été habituée à porter de jolies robes colorées.

À son arrivée en France, c’est en voyant les regards curieux et admiratifs des plus petits et des plus âgés devant ses robes que Gigi a décidé de poursuivre sur ce chemin en devenant "une vraie Pin-up accomplie !"

Elle s'habille désormais de cette façon tous les jours. "Pourtant, dit-elle, je suis assistante de direction, un métier où l'on doit être très neutre en général mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer".

Gigi est première Dauphine de Miss Pin-up Normandie et "coup de coeur" national. © Radio France - Noémie Lair

Et forcément, dans sa garde-robes, il n'y a que des vêtements vintage : "Il y a beaucoup de pois, des roses et la plupart ont appartenu à ma grand-mère." La plus ancienne date des années 1940, "quand elle a rencontré mon grand-père".

Mais être Pin-up, ce n'est pas seulement une tenue. "C'est une façon d'être au quotidien. Mon appartement, par exemple, est décoré très vintage, j'ai beaucoup de livres sur cette époque et j'écoute de la musique rétro, comme Elvis, Hot Slap ou Spunyboys."

Une passion qu'elle transmet à son petit garçon. Comme ses parents et sa grand-mère l'ont fait pour elle auparavant.