PORTRAIT - Thierry, le stormtrooper des manifestations contre la réforme des retraites

À chaque manifestation, Thierry pose pour une centaine de photos. Avec son costume de Stormtrooper, un garde impérial de Star Wars, il ne passe pas inaperçu dans les rues de Belfort. Pourtant au départ, l'objectif était juste de s'amuser tout en montrant sa désapprobation de la réforme des retraites : "Je voulais exprimer le fait que la suite m'inquiète, et donc pourquoi pas le faire en costume ?". Il n'imaginait pas rencontrer un tel succès. "Ça m'a dépassé, s'amuse-t-il. À chaque fois, on me disait « Il y a une autre manif à Montbéliard tout à l'heure, tu viens ! ». J'étais devenu quasiment une mascotte, ça m'a impressionné."

L'idée de se costumer lui est venue d'une passion qu'il partage avec son fils de 20 ans, Thomas. Ils ont créé une société, la 21ème, qui propose de venir à des événements et rassemblements, en cosplay de Star Wars. Ils se retrouvent régulièrement avec d'autres fans de l'univers Star Wars, en costume, pour prendre des photos. Pour Thierry et son fils, c'est un moyen de rester connectés. "C'est quelque chose qui est dans nos gènes maintenant, confie Thomas. C'est un bon moyen de nous retrouver et de passer un bon moment entre père et fils."

Une sacrée collection de casque et de costumes

En quatre ans, Thierry s'est constitué une belle collection de costumes, et surtout de casques, de nombreux personnages de l'univers de la Guerre des Étoiles. Il les conçoit lui-même et en possède désormais 35. Le problème, c'est que ça demande un peu d'organisation pour tout stocker. "J'en ai pas mal dans mon salon mais j'ai dû en enlever parce que ma femme ne supportait plus, s'amuse Thierry*. J'essaie à tour de rôle de les sortir régulièrement, mais ce n'est pas évident."*

Depuis qu'il manifeste déguisé en Stormtrooper, Thierry s'est déjà fait reconnaître en civil, dans la rue. Cette nouvelle notoriété l'amuse : "C'est bien, je suis content, ça plait aux gens. En général dans les manifestations, il y a toujours un moment où j'enlève mon casque et je laisse passer le convoi, pour que les gens voient que la personne qui est dedans n'est pas un petit jeune qui vient s'amuser. C'est une personne d'un certain âge. C'est là que je vois les sourires".

Ça tombe bien, selon lui, c'est principalement pour offrir du plaisir aux gens qu'il se costume, dans les manifestations comme en dehors, pour des conventions, des anniversaires ou des mariages. "Ce qui est bien, c'est que ça rassemble toutes les générations, les enfants comme les grand-parents."