Quatre jours après ses 18 ans, Yves Graviou fait faire son premier tatouage, mais il dessine depuis tout petit. Aujourd’hui, cet artiste propose tous les styles, avec une spécialité de tatouages très graphiques, un travail de précision, point par point, avec des lignes. Et ce qu’Yves Graviou adore, c’est la relation créée avec ses clients :

On passe énormément de temps avec nos clients. Quand on attaque un tatouage, on y passe au moins une heure, parfois jusqu'à dix heures dans la journée, alors parfois on est un peu psy ! Les gens sont là, assis sur un fauteuil et le fait d'avoir mal les désinhibe. Ils se mettent à parler, ils disent des choses qu'il ne dirait pas forcement en temps normal.