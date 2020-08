PORTRAITS - Dordogne : découvrez les 10 candidates au titre de Miss Périgord 2020

Elles sont 10 candidates âgées entre 18 et 23 ans. Ce dimanche 23 août 2020 aura lieu l'élection de Miss Périgord en lien avec Miss Aquitaine. La cérémonie aura lieu à huis clos à l'Hôtel des Augustins à Saint-Cyprien. Elle sera retransmisse en direct sur Facebook et Youtube. Les téléspectateurs pourront voter pour leur candidate préférée à distance entre 9h et 17h30 ce jour-là.

Découvrez le visage des 10 candidates

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord

Miss Périgord - Miss Périgord