Pose de la première pierre de la tranche 2 du futur musée de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu de Carpentras

Carpentras - France

Depuis deux ans la nouvelle bibliothèque-musée accueille la lecture publique et ce sont les espaces d'expositions permanentes et temporaires ainsi que les réserves pour la conservation et la salle de consultation des fonds bibliographiques qui vont être maintenant aménagés. Un budget conséquent pour cette seconde tranche puisqu'il s'élève à 17 millions et demi d'euros hors taxes financé au deux tiers par la ville et complété par l'état, puis la région et en dernier lieu par le département.

Ici prendra complètement vie une fois cette tranche terminée dans deux ans un lieu pas comme les autres mêlant étroitement le livre et les arts . Il comprendra 2400 m2 d'exposition permanente au premier étage , des bibliothèques d'ouvrages anciens où les murs seront ornées de tableaux et une galerie des beaux-arts ainsi que des salles de consultation pour les chercheurs

L'idée de ce musée-médiathèque du nom de Joseph Dominique d'Inguimbert , évêque de Carpentras et recteur du Comtat Venaissin au XIII ème siècle conserve la mémoire d'un lieu réunissant tous les arts tel que l’imaginait déjà le prélat bibliophile et collectionneur éclairé.