POSEZ VOS QUESTIONS à Yves Jamait, invité "Grand témoin" lundi 6 février sur France Bleu Bourgogne

Entre deux concerts, Yves Jamait pose sa guitare et vient nous parler ce lundi 6 février de la scène, de chansons, de ses amitiés et de ses autres passions. Yves Jamait est l'invité "Grand témoin" de France Bleu Bourgogne. Posez vos questions et rendez-vous ce lundi entre 7 heures et 9 heures.

Alors que l'album Live "Je me souviens" est sorti le 13 janvier, Yves Jamait et ses musiciens (Mario Cimenti à la batterie, Jérome Broyer à la guitare et Samuel Garcia à l'accordéon et aux claviers) poursuivent leur tournée au quatre coins de la France. En tout 120 dates. Yves Jamait, le dijonnais n'arrête pas. A plus de 50 ans, l'auteur-compositeur-interprète, casquette visée sur la tête prend visiblement beaucoup de plaisir à être sur scène. Plaisir partagé, que ce soit dans une salle de 400 où 1200 places, les spectateurs repartent avec "la banane". Comme à Chenôve à la salle Le Cèdre, où a été enregistré au mois de décembre dernier, l'album live "Je me souviens" .

Plusieurs vies

Difficile de résumer la vie du chanteur en quelques lignes. Car avant d'être l'auteur-compositeur-interprète que l'on connait, Yves Jamait a eu "plusieurs vies". Cuisinier, salarié pour une célèbre marque de pansement dijonnaise, l'homme est resté fidèle à sa première passion : la musique. A force de chanter dans les bars, il s'est pris au jeu. Dans sa biographie il est écrit qu'il a débuté la chanson à plus de quarante ans, un âge où "la lumière éblouit moins". Aujourd'hui après six albums, Yves Jamait est en haut de l'affiche.

