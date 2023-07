Poudlard Express et la voiture volante d'Harry Potter dans un jardin de Busigny

D'ici cet automne les petits sorciers pourront sauter sur le quai 9 3/4 rue de la gare de Busigny pour prendre le Poudlard Express dans le jardin d'Aurélien Vollé qui depuis quelques années prépare des décorations XXL pour Halloween et Noel qui attirent des centaines de curieux.

Le trentenaire a carrément coupé un arbre pour pouvoir installer le train magique sur 13 mètres dans son jardin, il planche en ce moment sur les plans. Il avait envie de recréer cet univers à la fois fantastique mais aussi familier

"Je pense qu'on a tous plus ou moins une histoire avec la saga, on a tous grandi un petit peu avec eux, c'est un peu comme des amis, des gens qu'on a toujours côtoyés".

Il a déjà commencé à fabriquer des décors comme la fameuse voiture volante de la famille Wesley, la Ford Anglia bleu qu'il est allé chercher dans le sud et qu'il a retravaillé pour être au pus proche de l'original en changeant le volant de côté, les rétros, etc..."c'est très difficile d'avoir une voiture qui ressemble à 100%, mais là je pense qu'on est à 90% de l'original" s'amuse Aurélien très respectueux des détails dans chacun de ses décors.

Aurélien a déjà fabriqué Doby, Voldemort et Rogue avec son imprimante 3D

Sur la banquette arrière on trouve déjà Doby, le petit elfe de maison qu'il a lui même réalisé avec son imprimante 3D, il a également commencé des personnages avec des mannequins comme Rogue, ou l'affreux Voldemort après 80 heures d'impression et 25 heures de post traitement.

De la récup et des brocantes au maximum pour les décors

Aurélien qui chine aussi beaucoup pour trouver ses décors comme les grosses valises des petits sorciers ou la cage d'Edwige la chouette blanche qui deviendra chez nous un grand duc car le trentenaire n'a pas trouvé mieux pour le moment. Il va aussi banaliser une fenêtre de sa maison pour faire une vitrine avec Rogue et ses potions magiques.

Un travail et un budget faramineux pour le passionné, mais le jeune papa veut quand même aller au bout de son projet un peu fou

"Je veux vraiment le faire pour les enfants déjà et puis pour les fans, car c'est difficile quand on est fan d'Harry Potter de trouver un endroit à part au Texas, en Angleterre, une petite expo de temps en temps en France, ça fait beaucoup de route et tout le monde n'a pas forcément les moyens, du coup je me suis dit on va faire quelque chose ici à la maison"

Il espère faire mieux que les 4200 entrées de l'année dernière;, et ça s'annonce plutôt bien car il y a déjà des fans qui ont annoncé qu'ils feraient le déplacement depuis la Hollande ou la Bretagne les 28, 29 et 31 octobre.

En attendant, Aurélien loue la voiture d'Harry, il cherche encore des mannequins pour faire ses personnages, et aussi des petits coups de pouce financiers pour mener au mieux son projet, vous pouvez le contacter sur sa page facebook Chuck Cosplay.