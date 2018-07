L'édition 2018 du festival de Poupet, en Vendée, touche à sa fin. Après une soirée événement ce jeudi soir, avec les deux rappeurs les plus populaires du moment Nekfeu et Orelsan ensemble sur scène, le festival offre aux festivaliers ce vendredi une soirée déjantée comme clap de fin.

Poupet, Saint-Malô-du-Bois, France

Comme chaque année, "Poupet déraille" pour la dernière soirée du festival. Une soirée XXL avec une vingtaine d'artistes sur scène, d'univers très différents (Bernard Minet, Lou Bega, Chantal Goya, Tragédie...) avec comme point commun, l'envie de s'amuser pour clôturer l'édition 2018 de ce festival qui grandit année après année.

Tentative de record du monde de la "Danse de la brioche"

Pour cette soirée "Poupet déraille" les organisateurs veulent aussi marquer le coup en battant le record du monde de la traditionnelle "danse de la brioche", qu'on retrouve dans de nombreux mariages vendéen, et qui fait beaucoup rire Thomas Maindron, organisateur du festival de Poupet. "C'est une tradition qu'on adore dans l'équipe. Il faut imaginer six énormes brioches, que les festivaliers font danser sur la foule. Avec 10 000 festivaliers et des brioches d'un ou deux mètres de diamètre, on veut battre le record du monde."

Orelsan a fait danser les 10 000 festivaliers présents ce jeudi soir à Poupet. © Radio France - Maxime Bacquié

Cheveux longs, casquette sur la tête, Orelsan et Nekfeu étaient côte à côte sur scène

Thomas Maindron qui a aussi marqué les esprits et frappé un grand coup cette année en réunissant sur la même scène, le même soir, Orelsan et Nekfeu, les deux rappeurs français les plus populaires du moment. Le dernier album d'Orelsan "La fête est finie" est déjà disque de diamant tout comme l'avant-dernier album solo "Feu" de Nekeu. Les deux rappeurs se sont succédé sur scène jeudi soir, devant 10 000 festivaliers conquis.

Deux coupures de courant pendant le concert d'Eddy de Pretto

Avant eux, Eddy de Pretto avait lui aussi enflammé la scène, peut-être même un peu trop puisque les plombs ont sauté à deux reprises pendant son concert. "On a _un générateur qui a lâché_, la première fois on a essayé de le relancé, mais il a sauté une deuxième fois alors on l'a enlevé. Ce sont des choses qui arrivent," explique Thomas Maindron. Pas de quoi gâcher la fête, qui s'est conclu vers une heure du matin après le concert de Nekfeu.